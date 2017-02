Congo-Kinshasa: Protection infantile - L'Unicef condamne l'utilisation des enfants par les milices

Dans un communiqué de presse, l'Unicef se dit profondément touché de l'augmentation de l'utilisation des enfants par les milices opérant dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et au Tanganyika, et ses conséquences dramatiques pour l'intégrité physique et psychologique des enfants et leur scolarité.

Face à cette violation flagrante des droits de l'enfant, l'Unicef appelle l'ensemble de ces milices pour qu'elles cessent immédiatement cette pratique. Aux forces armées, l'Unicef les appelle également à un usage strictement nécessaire et proportionné de la force, les enfants enrôlés par ces milices étant souvent en première ligne et donc directement exposés et majoritairement victimes des affrontements opposant les milices aux forces armées.

L'Unicef tient à rappeler que l'utilisation des enfants dans les conflits armés est illégale. Cette interdiction, fait savoir le représentant de l'Unicef , Pascal Ville Neuve, est inscrite dans la Constitution de la RDC qui découle d'instruments internationaux ratifiés par le pays, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, le Protocole facultatif concernant l'Implication des enfants dans les conflits armés, ainsi que le Statut de Rome qui stipule que l'utilisation des enfants de moins de 15 ans est constitutif de crime de guerre, passible de poursuites devant la Cour pénale internationale .

L'Unicef affirme que la protection des enfants est l'affaire de toutes et de tous. « La place des enfants est auprès de leurs familles et à l'école, dans un environnement sûr les préservant de toute forme de violence et d'exploitation et leur permettant de développer leur plein potentiel », indique l'Unicef tout en ajoutant qu'en vertu de la loi de 2009 portant protection de l'enfant, il incombe en premier lieu à l'Etat de garantir la protection, l'éducation et la fourniture de soins nécessaires aux enfants dans les conflits armés, les tensions et troubles civils.

Les forces de sécurité sont tenues à un usage strictement nécessaire et proportionné de la force. Les tribunaux pour enfants, seuls compétents pour décider de la détention d'un mineur, doivent s'assurer que tout enfant privé de liberté est traité avec humanité en tenant compte des besoins des personnes de son âge.