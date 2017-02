Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Sans Chris Bakaki, non retenu, Manisaspor bat Giresunspor (2-1). Et continue sa remontée au classement (14e avec 20 points).

Associé à un Achille Webo intenable (4 passes décisives et 1 but), Thievy Bifouma a ouvert son compteur but lors du carton d'Osmanlispor sur le terrain d'Adanaspor (5-1). Impliqué sur le 3e but de son équipe, Bifouma a marqué le 4e à la 68e, alors que les locaux avaient réduit le score : balle au pied à l'entrée de la surface, il est contré par un adversaire, mais le cuir arrive à Webo qui le remet à Bifouma d'une roulette subtile. Sur la gauche de la surface, l'ancien Bastiais marque du gauche. Remplacé à la 79e, avant que Dzon Delarge ne rentre sur le terrain à la 87e.

