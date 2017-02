Ouganda: Financements de la BADEA au profit du pays

Libreville — La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a octroyé à l'Ouganda un prêt de 11,50 millions de dollars pour contribuer au financement du projet de construction de la route Luwero-Butalangu, selon un accord signé dimanche à Khartoum, au Soudan, siège de l'institution.

Au cours de la même cérémonie, les deux parties ont également signé un accord de garantie pour deux lignes de crédit d'un montant de 06 millions de dollars américains et de 10 millions de dollars en faveur de la Banque de développement de l'Ouganda, annonce un communiqué de la BADEA.

La construction de la route Luwero-Butalangu devrait permettre l'amélioration du secteur du transport public, notamment le réseau routier national et assurer la liaison des provinces du Centre-Est du pays au reste des provinces et à la capitale Kampala.

Le projet permettra, également, l'amélioration de la circulation des personnes et des marchandises, la réduction des coûts de transport, le développement des activités économiques et commerciales, l'accès aux services socio-économiques et la réduction de la pauvreté dans la zone du projet, indique le communiqué.

Quant à l'accord de garantie pour deux lignes de crédit accordées à la Banque de développement de l'Ouganda, il permettra de financer des projets du secteur privé et les exportations de produits d'origine arabe vers l'Ouganda.

On note que ces nouveaux prêts portent le montant total des engagements de la BADEA en faveur de l'Ouganda à 184,59 millions de dollars qui ont servi à financer 38 opérations de développement comprenant 20 projets, 14 opérations d'assistance technique, 02 opérations dans le domaine du commerce extérieur et du secteur privé et 02 prêts spéciaux de l'Assistance arabe pour l'Afrique (SAAFA). (Source Pana).