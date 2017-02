Angola: CASA-CE plaide pour la préservation de la paix et de l'unité nationale

Moçâmedes — Le secrétaire du parti Convention Elargie pour le Salut de l'Angola-Coalition Electorale (CASA-CE), en poste dans la province de Namibe, Manuel Sampaio Mucanda, a plaidé samedi, dans la ville de Moçâmedes, pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale.

La préservation de ces trois objets permettra aux Angolais de construire un véritable Etat Démocratique et Droit, a-t-il souligné au cours d'une réunion de militants ayant marqué l'ouverture de l'Année politique 2017.

Devant les militants venus des cinq municipalités de la province, le dirigeant de la CASA-CE (opposition), a affirmé que la garantie de la stabilité a comme fondement la légalité, le bien-être du citoyen, la justice sociale et le respect à la dignité humaine, et que ceux-ci doivent être soutenus par des institutions publiques légitimes, fortes et fonctionnelles, justes, sérieuses et transparentes.

Manuel Mucanda a appelé à un changement pacifique, inclusif, et à une gouvernance patriotique ayant comme fondement la compétence, l'honnêteté, la rigueur et la transparence.

Ayant intensifié le combat contre la corruption et le gaspillage, la CASA-CE cherche à promouvoir le système économique de marché basé sur la libre initiative privée et la protection des droits, réservant à l'Etat à peine le rôle régulateur et d'intervention, s'il y a lieu, dans les secteurs stratégiques de l'économie, a-t-il ajouté.