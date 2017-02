Algérie: La promotion des droits politiques de la femme, fondamentale pour l'Etat algérien

Setif — La promotion des droits de la femme notamment politiques constitue pour l'Etat algérien une question fondamentale et une condition essentielle pour la concrétisation des valeurs démocratiques, a affirmé dimanche à Sétif la directrice de la gouvernance locale au ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales, Fatiha Hamrit.

Intervenant à l'ouverture d'un stage de 4 jours de formation des femmes élues aux assemblées locales des deux wilayas de Sétif et M'sila organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'ONU Femmes, la même responsable a relevé que cette promotion s'inscrit dans le cadre des réformes engagés par le pays et le principe d'attachement de l'Etat à la promotion des droits politiques de la femme et l'élargissement de leur représentation ont été consacrés par l'article 35 de la Constitution promulguée en 2016.

Mme Hamrit a salué les percées ainsi réalisées en Algérie sur les plans politique et économique grâce, a-t-elle affirmé, à la volonté politique du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui œuvre à donner à la femme une place de premier plan.

Elle a également rappelé les acquis faits en ce domaine avec l'adoption du système de quotas obligatoires fixant la représentation des femmes sur les listes électorales dont l'impact en 2012 a permis à l'Algérie d'occuper la 26ème place à l'échelle mondiale, la 2ème à l'échelle du continent africain et la 1ère à l'échelle arabe en termes de représentations des femmes dans les assemblées élues.

Mme Hamrit a indiqué à l'APS en marge de l'ouverture de cette rencontre que ces stages s'inscrivent dans le cadre du programme de coopération entre le ministère de l'Intérieur et l'ONU Femmes sous le titre de "renforcement de l'égalité concrète des droits entres les hommes et les femmes en Algérie".

L'objectif est de consolider les capacités des femmes élues au sein des assemblées communales et de wilaya et de développer leurs compétences en matière de gestion, a ajouté la même responsable qui a rappelé que ces stages ouverts à Alger ont été organisés à Oran, Sétif et toucheront toutes les communes.