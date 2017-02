Laghouat — Près de 6.000 dépistages précoces du cancer du sein ont été effectués l'année dernière à travers le territoire national, a-t-on appris lundi à Laghouat de la secrétaire générale de l'association "El-Amel" d'aide aux cancéreux.

Cette opération de dépistage s'inscrit dans le cadre de campagnes ayant ciblé 13 wilayas du pays et ayant permis de déceler 49 cas positifs, a indiqué Hamid Kettab à l'APS, en marge d'une caravane sur le dépistage précoce de cette maladie dans les zones enclavées.

L'Algérie enregistre actuellement, en matière de cancer du sein, plus de 11.000 cas nouveaux et 3.500 décès dus à cette pathologie, en dépit de "l'amélioration" constante du dispositif de lutte contre le cancer, d'où la nécessité "d'intensifier les campagnes et caravanes de dépistage précoce", a-t-elle souligné.

Dans ce cadre, une campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein a été lancée en début de cette année. Ayant déjà engobé les wilayas d'El-Oued et Ghardaïa, elle se trouve actuellement à Laghouat et a touché plus de 1.000 femmes sans déceler de cas positif, a-t-elle fait savoir, en soulignant que le dépistage reste le meilleur moyen de lutte contre le cancer et permet, le cas échéant, une prise en charge à temps à travers une intervention chirurgicale d'ablation de la tumeur seulement.

Cette campagne, devant se poursuivre jusqu'au mois de juillet prochain, est encadrée par une équipe mobile, constituée d'un staff médical spécialisé en radiologie et dans le dépistage précoce de la maladie, et dotée d'équipements modernes, a précisé Mme Kettab.

La wilaya de Laghouat, qui dispose d'un service d'oncologie de 14 lits, a enregistré l'an dernier 154 nouveaux cas de cancer, dont 60 % affectant le sein, selon la direction de wilaya du secteur de la Santé.