Toujours dans sa diatribe contre les agissements du régime, le député de Tekki a informé qu'en France, en Région parisienne, la commission refuse d'inscrire tous ceux qui ne sont pas sur les listes de l'Apr. Il trouve que «ces genres de pratiques ne sont pas bien dans un pays». S'attaquant à Farba Ngom, qu'il qualifie de «député absentéiste», il a émis des doutes sur l'annonce faite par ledit responsable Apr de Matam. Pour lui, «comment est-ce possible d'enregistrer 400.000 inscrits dans la région de Matam ?». «A moins qu'on ait fait venir des gens de la Mauritanie ou du Mali», insinue-t-il. Il révèle, à cet effet, que Mankoo Wattu Sénégal fera face, non sans indiquer que «toutes les options seront ouvertes».

