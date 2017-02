Fortement mobilisées samedi dernier, autour d'une assemblée générale, les femmes du département de Nioro et des partis mobilisés autour de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont rendu honneurs, éloges et distinctions à la première Dame, Marième Faye Sall, pour les services qu'elle n'a cessé de rendre aux populations sénégalaises de manière générale et les personnes vulnérables en particulier.

Aussi, pour son combat sans faille pour l'émergence des femmes du pays et du département de Nioro particulièrement. Cette rencontre qui a été convoquée par le responsable apériste Maguette Niasse et soutenue par le directeur de l'Aprosi qui représentait l'Administrateur de l'Apr, Maël Thiam, a surtout été un prétexte pour sensibiliser les militants et militantes Apr du département de Nioro sur l'unité, la cohésion, mais surtout les dispositions à entreprendre pour assurer une nette victoire du camp présidentiel aux législatives de juillet prochain.

Outre ce besoin spécifique et la volonté de rendre à César ce qui appartient à César, les femmes de la coalition Bby du département de Nioro ont aussi élargi leur page de distinction au président de la coordination départementale socialiste de Nioro, le ministre Serigne Mbaye Thiam, pour avoir renforcé la dynamique de mobilisation au sein de la coalition présidentielle, au président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'Afp, Moustapha Niasse par rapport à sa fidélité, sa disponibilité d'accompagner et de soutenir la politique du président Macky Sall sans condition aucune.

Ainsi, en récompense au travail inlassable de massification et d'animation qu'il est en train d'effectuer dans le département de Nioro, le responsable Djim Momath Bâ a aussi été distingué et honoré par les femmes. Toutefois, le responsable apériste de Nioro estime qu'il est des fois important de s'offrir à ce genre d'exercices, mais il est aussi essentiel que les responsables d'un même camp pour un même idéal, puissent accorder leurs violons, cultiver un sentiment de solidarité mutuelle et éliminer toutes leurs divergences, surtout dans ce contexte actuel où tous les responsables apéristes ont besoin d'une victoire et d'une majorité parlementaire confortable à la sortie des joutes législatives du 30 Juillet prochain.