Algérie: Des "progrès" ont été enregistrés dans la formation des journalistes

"Nous avons tenu notre promesse dans la mesure où le directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) se trouve à Bejaia pour doter cette bibliothèque de livres et de micro-ordinateurs".

Par ailleurs, et en marge de cette conférence-débat, animée par l'expert canadien Marc-François Bernier sous le titre "La liberté du journalisme, une question d'éthique et de déontologie professionnelle", M. Grine a indiqué qu'il s'était engagé, lors de sa visite dans la wilaya de Bejaia la semaine dernière, d'aider la bibliothèque de la commune de Melbou à la demande de son directeur.

Le ministre a également ajouté que "la presse algérienne qui est libre, compte quelque 400 titres", relevant, à ce propos, qu'"elle tend de plus en plus vers le professionnalisme".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service.

