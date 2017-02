Sénégal: Ziguinchor/Autosuffisance en riz d'ici 2017 - Déjà 80.000 sur un objectif de 120.000 tonnes

Le département de Bignona qui se voit assigner le plus gros quota de près de 80.000 tonnes peut compter sur les autorités qui ont décidé de déployer les gros moyens pour booster cette production, si l'on en croit le DRDR. «Nous avons sollicité des semences de plateaux pour améliorer de 30% la production. Aussi d'importants moyens matériels sont mis en œuvre par l'Etat, à travers le ministère de l'Agriculture. Des tracteurs, des moissonneuses batteuses... sont utilisés... ». La rencontre prévue ce lundi permettra de faire le point sur cet objectif de 120.000 tonnes de riz dévolues à la région de Ziguinchor qui, à cause d'une panoplie de contraintes, avait presque cédé sa position de grenier du Sénégal à d'autres régions.

S'appuyer sur le PRACAS (Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture au Sénégal) pour atteindre cet objectif, c'est l'une des conditions agitées, sous-tendue par une œuvre de lever certaines contraintes, notamment la modernisation de l'agricultures par l'équipement, pour réussir ce pari. Et, s'il y a des localités dans le département de Ziguinchor sur lesquelles les techniciens de l'agriculture misent beaucoup, ce sont: Enampor, dans l'arrondissement de Niassya, et Adéane, dans l'arrondissement de Niaguis, qui englobent une bonne partie des 6000 ha de terres nécessaires pour cette production de 18.000 tonnes de riz dans le département de Ziguinchor d'ici 2017.

