La ville de Ogo, a abrité ce samedi, le meeting de rentrée politique d'Abou Lo, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et des TIC présentement président du conseil d'administration de l'aéroport internationale Blaise Diagne.

Le responsable politique qui entame ainsi une série de tournées dans la commune, a démarré son programme par la tenue d'un grand meeting populaire qui a drainé plusieurs participants venus de toutes les contrées de la région. L'ancien ministre et sa délégation, ont d'abord eu droit à un gigantesque défile le long de la route nationale avec vivacité, avant de faire le clou à la place publique non loin du siège communale dirigé par le maire de Ogo M. Amadou Kane Diallo qui anime l'autre sensibilité apériste du coin.

Un choix qui est loin d'être fortuit si on se réfère aux moyens engagés par le président du conseil d'administration de l'aéroport internationale Blaise Diagne qui a choisi de sortir le grand jeu durant ce meeting de sensibilisation en vue des échanges électorales en vue ! En plus des centaines de voitures, c'est surtout le nombre ahurissant de banderoles, pancartes, et de tee-shirts, avec les différentes animations folkloriques qui donneront un timbre particulier à la manifestation. D'une manière désinvolte, tout le séquentiel de discours se contiendra dans une ambiance festive ponctuée par des intermèdes, de chants, musiques et danses.

Face aux déclarations des jeunes et des femmes qui s'articuleront autour de slogans de «positionnement», les discours des cadres politiques plancheront quant à eux sur la quintessence des enjeux en vue. En l'occurrence, l'inscription massive sur le fichier électoral, l'unité et la cohésion des forces, entre autres recommandations fortement plaidées par le ministre Mor Ngom, venu assister à une ziarra, avant de rejoindre la délégation, tout comme, l'avocat internationale Me Sall et Daouda Ndiaye le chargé de communication du président de l'assemblée nationale.

Peu avant eux, l'ancien ministre de l'éducation Kalidou Diallo, qui durant son speech, déclarera son engagement solennel à travailler pour le président de la République. Le mot de la fin reviendra en dernier lieu au président du conseil d'administration de l'aéroport internationale Blaise Diagne. Après avoir remercié les populations de la forte mobilisation du jour, le responsable s'est félicité de la réussite du rassemblement qui était selon lui, «un meeting de communion et de sensibilisation». Mais aussi, déclare Abou Lo, «un rassemblement d'une grande opportunité qui permet de visiter avec les populations, les nombreuses réalisations du président Macky Sall dans la commune autour de l'hydraulique, de l'éducation, de santé, de l'agriculture et de l'électricité (. ..)»

Appel à l'unité

«Nous voulons l'unité dans ce parti, c'est l'unité qui est notre credo car, c'est la solidarité qui nous avait permis de gagner dans le Fouta où il était presque impensable de gagner. Depuis, l'indépendance jusqu'à l'avènement de Macky Sall, tous les opposants ont perdu au Fouta. C'est en étant solidaires que les Foutankais ont porté le président Sall au pouvoir. Ils croient à des vertus et ils ont le sens du partage et du consensus. Sans le partage et le consensus et quand il y'a la volonté de brimer certains, la solidarité risque d'éclater. Je le dis parce que j'aime Macky Sall, ce parti c'est mon parti (... ) Je ne peux pas me permettre de voir ce parti volé en lambeaux à cause du comportement de certains responsables», déclare-t-il.

Avant d'appeler les responsables «au respect des valeurs cardinales, culturelles et républicaines qui ont fondé le parti». Répondant aux orateurs qui manifestaient leur frustration, le responsable politique, affirmera comprendre leur réaction. «L'histoire politique est très récente. Ces militants se sont sacrifiés pour porter le message de Macky Sall en bravant plusieurs obstacles nuit et jour. A l'arrivée, ils ne siègent même pas au niveau du conseil communal ... Même si je ne partage pas leur vision, je les comprends, c'est humain. Ce que nous demandons, c'est d'être associés aux décisions. Nous voulons aussi être associés dans la gouvernance locale. Nous ne pourrons plus accepter qu'on vienne nous dire, voilà les décisions du Président. On met un trait sur le passé, mais pour l'avenir, nous exigeons d'être consultés. Surtout, dans les affaires qui concernent notre localité (... ) Nous disons oui à l'unité dans le respect des prérogatives et de la dignité.», a-t-il conclu.