Cameroun: Formation militaire - Faut-il la rendre obligatoire ?

D'autres enfin sont fermement opposés au service militaire obligatoire en raison, estiment-ils, des nombreux dérapages que l'on pourrait avoir à laisser dans la nature des personnes formées aux techniques militaires et au maniement des armes. Dans des pays comme la France où il a cessé d'être obligatoire en 1996, une majorité de l'opinion tend de plus en plus à demander qu'il soit de nouveau rétabli pour les jeunes au regard des menaces terroristes que vit ce pays depuis quelques années.

Difficile de répondre par l'affirmative. Toujours est-il que depuis la réforme intervenue en 2001, le Cameroun tend vers une professionnalisation de ses forces de défense, dont le rajeunissement est l'un des trois objectifs majeurs visés par cette mesure prescrite par le président de la République. Pourtant dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram Haram, ou pour faire face aux incursions des bandes armées venues de la République centrafricaine, le pays voit intervenir de nombreux jeunes, sous la dénomination de comités de vigilance qui apportent leur appui aux forces de défense et de sécurité. Face à des hommes parfois lourdement armés, ils n'ont souvent que leur volonté et leur détermination à lutter pour la défense de leur pays.

