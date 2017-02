Cameroun: Bassogog annoncé en Chine

Le Camerounais devrait s'engager dans les prochains jours avec le Henan Jianye.

7 millions d'euros (soit un peu plus de 4,5 milliards de F). Voilà ce que propose le club chinois de Henan Jianye, en termes de salaire annuel sur la base d'un contrat de cinq ans, à Christian Bassogog. Aalborg, le club danois du meilleur joueur de la coupe d'Afrique des nations 2017, a annoncé sa mise sur le marché des transferts il y a quelques jours.

Dans ce sens, le Henan Jianye, 12e du championnat la saison dernière, a fait l'offre la plus mirobolante, même si le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Et si l'on en croit les médias chinois, ce ne serait plus qu'une question de jours puisque Christian Bassogog, 21 ans, aurait déjà passé les visites médicales. Il pourrait en tout cas établir un record pour un joueur quittant le championnat danois et ce serait le plus gros transfert d'Aalborg où le Camerounais évolue depuis 2015.

Il faut dire que depuis sa participation à la CAN 2017, le joueur a suscité quelques offres dont les plus sérieuses restent celles du Henan et du Lokomotiv Moscou. Le club russe proposait 8 millions d'euros (environ 5,4 milliards de F) comme montant du transfert de l'attaquant, ainsi que la perspective de disputer des coupes européennes. Mais l'offre salariale n'était visiblement pas à la hauteur que celle venue de Chine, nouvel eldorado financier des footballeurs.