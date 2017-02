Cameroun: Calixthe Beyala proteste et quitte le plateau de "l´Arène" de Canal 2 International

Après la victoires des Lions Indomptables à la Coupe de l´Afrique des Nations, on dirait que beaucoup de choses sont "dans la sauce au Cameroun". Et la scène passée hier dimanche soir, le 19 février au sein de la chaîne de télévision privée en vogue Canal2 International est révélatrice de cette situation.

Jugeant outrageuses les questions des journalistes sur ses rapports avec la France en tant que citoyenne française et ses positions face à la gouvernance en Afrique et au Cameroun en particulier, l´écrivaine est sortie de ses gongs. Elle a quitté subito et en live le plateau (comme elle a fait par le passé à la télévision en France) pour revenir quelques minutes après. Les uns trouvent sa réaction appropriée tandis que d´autres critiquent son tempérament comme étant aux antipodes de la diplomatie et de l´intellectualité.

Malheureuse candidate au poste de secrétaire général de la Francophonie et activiste pour les causes panafricanistes, Calixthe BELAYLA commente la scène sur son mur Facebook "...me voilà acceptant gentiment d'aller faire honneur à mes frères sur un plateau de télévision au Cameroun, et ce, après moult appels de l'animateur, me suppliant de venir.

Et qu'y trouve-je ?

Des gars à vous faire croire que vous êtes dans une porcherie, pas à la télévision... Des agressions verbales pour vous accueillir... Des fausses vérités (...) Des insistances stupides sur votre vie privée bien passée de mode..."

Connue pour ses réactions parfois virulentes et les dichotomies dans ses prises de position, elle confirme: "(...) Et comme face aux sauvageons, je sais être un peu plus sauvageonne, j'ai procédé à un massacre à la tronçonneuse. J'espère que les types apprendront à faire le distinguo entre une interview et une agression gratuite."