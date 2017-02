Congo-Kinshasa: Une route de desserte agricole réhabilitée à Sange, grâce à la MONUSCO

communiqué de presse

Outre la sécurité des populations qui s'en trouve améliorée, ce sont aussi les transactions agricoles et commerciales qui vont être boostées, à la plus grande satisfaction des populations de cette Cité du Sud-Kivu.

Sange, le 20 février 2017 - L'ouvrage long de 1,5 kilomètre a coûté 36,400 dollars américains entièrement financés par la Mission des Nations Unies au Congo, Monusco. C'est le Chef du Sous-bureau de la Monusco-Uvira, Ould Mohamed Elhacen et le Chef de Cité de Sange Daniel Ruhanika Birangwa qui ont coupé le ruban symbolique devant quelques invités et curieux venus voir comment la compagnie des ingénieurs chinois de la Monusco a métamorphosé en soixante jours ce qui n'était plus qu'un sentier dangereux ! Car ce tronçon routier qui relie la Route Nationale numéro 5 au Quartier Kibogoye à Sange était devenu presqu'impraticable.

Le Chef de Cité de Sange qui a laissé éclater sa joie,, explique que « même les motos et les cyclistes éprouvaient des difficultés pour emprunter ce passage ; les voitures n'osaient plus s'y aventurer. C'était très difficile de parcourir ces quelques centaines de mètres... ». Quelques centaines de mètres pour rejoindre le Commissariat de Police construit par ailleurs par la Monusco il y a quelques mois. C'est donc en quelque sorte pour « parachever » le travail commencé par la construction dudit Commissariat que la Monusco a voulu réhabiliter ce tronçon routier. Avec à la clé, de nombreux avantages.

Parmi ceux-ci, l'amélioration de la sécurité d'abord. Le Commissaire Amani Fundi, Chef de la Police locale affirme que désormais, les possibilités et les temps d'intervention de ses hommes vont s'améliorer. Là où il fallait mettre 20 à 30 minutes pour arriver sur la Route nationale numéro 5, il n'en faudra plus que 3 ou 4 ! Ensuite, au plan économique, les populations vont ainsi mieux faire écouler leurs produits agricoles. Le Chargé des Programmes au sein du Comité Local de Développement de Sange s'est dit « convaincu que cette route réhabilitée par la Monusco a suscité une grande joie de la population... parce qu'elle va faciliter les transactions agricoles et commerciales », en même temps ajoute-t-il, qu'elle « vient de donner une nouvelle image de la Commune ».

Car l'autre avantage de cette réhabilitation est le désenclavement de cette partie de Sange si proche mais si loin du Centre-ville, comme l'a rappelé Ould Mohamed Elhacen, Chef du Sous-bureau de la Monusco-Uvira et initiateur du Projet. Il a rappelé, comme le Chef de Cité, que le Quartier Kibogoye de Sange n'était plus accessible qu'aux piétons, cyclistes et motos, et encore... Avec tous les risques encourus du fait de son mauvais état. « Aujourd'hui, vous faites partie à part entière de la Cité de Sange », leur a-t-il lancé dans son allocution.

Ainsi, grâce à une meilleure fluidité du trafic, les commerçants, agriculteurs et opérateurs économiques vont désormais mieux transporter leurs cossettes de manioc, patates douces, oranges, mangues, etc. Et mieux lutter ainsi contre la pauvreté.

Signalons que la réhabilitation de cette portion de route n'est que le énième appui de la Monusco dans la Cité de Sange. Outre la construction d'une Clinique juridique, on peut également citer la construction du Bâtiment devant abriter les Services de la future Commune rurale de Sange, celle du Commissariat de Police local, de nombreuses séances de renforcements des capacités des acteurs étatiques et non-étatiques, l'érection d'une Base militaire permanente de Casques bleus à Sange, etc.