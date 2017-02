Madagascar: Befandriana-Nord - La foule tue deux policiers

Étant les plus proches du village en ébullition, les forces de gendarmerie ont été les premières à être intervenues. Dans la nuit de samedi à dimanche, des éléments de la brigade territoriale d'Antsakabary sont venus à la rescousse, avec du renfort conduit par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mandritsara. Retrouvée dans les bois, aux abords du lieu de lynchage des deux policiers, l'arme de poing dérobée a été récupérée par la gendarmerie. La boîte chargeur était, par contre, vide. Pendant l'intervention, l'un des deux suspects ayant fait l'objet d'arrestation a été appréhendé. Le second continue, en revanche, à courir dans la nature.

Des villageois en furie ont lapidé et poignardé deux policiers. Venus pour exécuter une décision judiciaire et arrêter deux suspects, ils auraient extorqué des fonds.

