Algérie: La fête de l'olive d'Ifigha les 3 et 4 mars à Tizi Ouzou

"Si nous voulons évoluer vers le commercial, nous devons travailler sérieusement sur l'amélioration de la qualité de produit car avec l'huile courante que nous produisons actuellement dont le taux d'acidité se situe entre 3 et 4%, nous ne pouvons pas conquérir avec des huiles européennes de l'extra-vierge. Nous devons également travailler sur le packaging, l'emballage, l'étiquetage et tant d'autres aspects liés au développement de la filière", a-t-il expliqué.

Il est préconisé de ce fait l'organisation, en marge de la fête de l'olive, des rencontres régulières avec les agriculteurs pour les sensibiliser sur ces points et les motiver pour aboutir à la production d'une huile extra-vierge exportable dont le taux d'acidité se situera entre 0 et 1%, a-t-il observé.

Ce rendez-vous qui commence à prendre de l'ampleur et susciter l'intérêt des oléiculteurs de la région, s'inscrit dans le cadre de la valorisation des produits du terroir et l'organisation de la filière oléicole au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-il précisé.

En plus de l'olive dans ses différentes variétés et de l'huile, la rencontre sera ouverte à d'autres produits de l'artisanat, notamment ceux qui sont en relation avec l'oléiculture, à l'instar de la vannerie et de la poterie, ainsi que des produits agricoles dont la consommation est aussi liée à l'huile comme la figue sèche, la pain traditionnel, mais aussi le miel, a-t-il signalé.

Tizi Ouzou — La 4ème édition de la fête de l'olive d'Ifigha dans la daïra d'Azazga se déroulera les 3 et 4 mars prochain au village Tabbourt, a-t-on appris lundi du président de la commission agriculture, hydraulique, forêts, pêche et tourisme de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.