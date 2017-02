Alger — La troisième session du dialogue stratégique algéro-italien sur les questions "politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme" se tiendra, mardi et mercredi à Alger, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette réunion se tiendra sous la coprésidence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes, Abdelkader Messahel, et le secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale italien, Vincenzo Amendola, précise le communiqué.

Au cours de cette rencontre, les deux délégations "procèderont à un échange de vues sur la coopération dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et le cyber-terrorisme ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les derniers développements intervenus, notamment au Sahel, en Libye, au Mali et au Sahara occidental", relève la même source.

La deuxième session de ce dialogue stratégique s'était tenue le 8 juillet dernier à Rome, rappelle-t-on.