Burkina Faso: Action de grâce pour les 50 ans de la paroisse Saint Pierre de Gounghin

La célébration du jubilé d'or de la paroisse Saint Pierre de Gounghin débutée en février 2016 a pris fin ce dimanche 19 février 2017 après une année pleine d'activités. Le clou des festivités a été la célébration eucharistique présidée ce dimanche par le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. L'année jubilaire était placée sous le thème : «Avec Saint Pierre, bâtissons notre Eglise dans la communion».

Plusieurs milliers de fidèles catholiques, de religieux et religieuses ont fait le déplacement de l'Eglise paroissiale pour rendre grâce à Dieu pour les cinquante années d'existence de leur paroisse créée le 22 février 1966 par décret pris par le regretté cardinal Paul Zoungrana.

Pour l'occasion, l'Eglise paroissiale a été rénovée et c'est dans ce cadre qu'ils ont prié chœur en chœur. Durant cette messe d'action de grâce, le cardinal et l'ensemble des prêtres ont prié pour la bonne marche de la paroisse et ont invité les chrétiens à être toujours «témoins de Jésus au quotidien» et «à faire des disciples partout où ils sont».

«C'est une messe de grâce pour les merveilles du Seigneur et en plus, c'est une prière d'espérance donc, il y a un appel très fort aux chrétiens pour aller toujours au large, en eau profonde dans la sainteté, du témoignage de la vie de foi. Sainteté et mission, voilà les deux pivots essentiels de notre messe d'action de grâce de ce jour» a indiqué le Cardinal Philippe Ouédraogo.

Pour le curé de la paroisse, l'abbé Joanny Koama, célébré un jubilé c'est «exprimer d'abord la joie d'être fils de Dieu».

«Dans ces cinquante ans, nous avons reçu du Seigneur beaucoup de grâce. Son éminence parlait tout à l'heure des deux piliers: la sainteté et la mission. Nous sommes donc là pour célébrer la sainteté du peuple de Dieu et la grâce que nous avons reçu. Quant à la mission, le défi à relever est de continuer la mission d'évangélisation. Nous avons donc le défi de continuer cette œuvre missionnaire dans la charité» a laissé entendre le premier responsable de la paroisse.

Concert de chorales, animation culturelle et compétition de pétanque ont mis fin aux festivités du jubilé d'or. Rendez vous a été donné aux fidèles pour le 75e anniversaire. Dans l'attente de cet autre jubilé, les 35 mille fidèles ont été invités à continuer la propagation de l'Evangile.

