Burkina Faso: Coopération internationale - Un pont entre Ouagadougou et Pékin envisagé par les Amis de la République populaire de Chine

Toutefois, face aux difficultés auxquelles font face aussi bien les burkinabè que les chinois, qui effectuent le trajet dans l'un ou l'autre sens, Moussa Sanou n'a qu'un seul souhait : «nous demandons une reprise de la coopération entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Car les échanges entre la Chine et le Burkina Faso sont devenus importants.»

A en croire M. Sanou, cette démarche est d'autant plus importante dans la mesure où, l'axe Ouagadougou-Pékin est fréquenté par les hommes d'affaires burkinabè. Toute chose qui concourt selon lui, au développement économique à l'échelle nationale, surtout quand il soutient que «entre 2009 et 2013, les droits de taxes douanières collectés par le Burkina sont passés de 30,777 milliards de FCFA à 53,678 milliards de FCFA».

Promouvoir le développement des relations de coopérations entre la Chine populaire et le Burkina Faso, constitue la mission que s'est assignée l'association «Les Amis de la République populaire de Chine au Burkina Faso». Pour ce faire, Moussa Sanou, président de ladite association et ses pairs, comptent faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs de ces deux Etats.

L'association «Les Amis de la République populaire de Chine au Burkina Faso» était face aux médias le samedi 18 février 2017 à Ouagadougou. L'objectif de cette conférence de presse, était d'une part de présenter l'association. Et d'autre part, faire un plaidoyer pour l'établissement de relations entre le Burkina et la République de Chine.

