Sénégal: Le Dakar-Gorée Jazz Festival prévu vendredi et samedi, avec une touche américaine

Dakar — La troisième édition du Dakar-Gorée Jazz Festival se tiendra vendredi et samedi prochains, à la Maison de la culture Douta-Seck, à Dakar, en présence de musiciens américains notamment, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Selon le président du comité d'organisation de cette manifestation musicale, Amadou Coly Niang, "un spectacle de haut niveau" sera offert au public par des musiciens qui viendront de Los Angeles et de New York.

Il a annoncé, lors d'une conférence de presse donnée lundi, à Dakar, la participation du chef d'orchestre américain Eva Malcom Laurence et d'autres musiciens de renom des Etats-Unis.

Cette année, l'accent sera mis sur "le rôle crucial de l'éducation dans l'histoire des Africains-Américains".

"Chaque année, nous progressons sur la qualité des musiciens. Nous aurons bien voulu en faire profiter les élèves-musiciens. Malheureusement, le ministère de la Culture et de la Communication n'a pas apporté son soutien", a signalé Amadou Coly Niang.

Le Dakar-Gorée Jazz Festival, organisé par le département de la Culture et de la Communication et la Ville de Dakar, est "un évènement majeur de l'agenda culturel et touristique du Sénégal".

"Ce festival est une réponse à un besoin pédagogique, éducatif et culturel. Il s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration, de la tolérance et de la compréhension entre les visiteurs africains-américains et les Africains, pour l'avènement d'un développement touristique et culturel durable", expliquent ses organisateurs.

Ils rappellent que le mois de février est traditionnellement consacré au pèlerinage en Afrique des Africains-Américains, qui viennent se familiariser avec le continent de leurs ancêtres.