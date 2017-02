La conférence annuelle du Dahira Miftahou Nasri du groupe Sspp Le Soleil-Grafisol organisée samedi dernier au Cices était articulée autour du thème « Mouridisme et communication ». Le conférencier Serigne Abdoul Aziz Mbacké Majalis et les principaux intervenants se sont appesantis sur le caractère consubstantiel de la communication à l'Islam que le fondateur du Mouridisme s'est employé à répandre dans une démarche de transmission pédagogique.

La communication n'est pas l'apanage des médias ou des entités qui tournent autour de cette machine au service d'une entreprise de persuasion. Elle est un acte quotidien, la conduite d'une idée, d'une idéologie, d'une politique englobant tous les univers de sens que l'homme explore dans ses conquêtes. Celles qui s'inscrivent dans un élan de foi sont encadrées par cette responsabilité « contractuelle » avec le Créateur que doit assumer le fidèle.

La religion musulmane, objet de cette conférence, porte cette symbolique d'un échange ternaire ; le fidèle étant le récepteur du message de Dieu que lui ont transmis les prophètes. Ces derniers sont dans une intermédiation. Les prophètes, en général, accomplissent une fonction de communication, de courroies de transmission de l'Ordre divin.

Ainsi, ceux qui se sont chargés, après eux, de raviver cette foi et d'exalter leurs pratiques cultuelles, s'inscrivent dans cette même voie de propagation. Cheikh Ahmadou est parmi ces grandes figures. Mais, il convient d'abord, selon le chercheur Abdoul Aziz Mbacké Majalis, de comprendre le Mouridisme dans ses acceptions doctrinale et sociologique.

Celle-là doctrinale n'avait autre objet que d'accompagner les musulmans dans leur foi grâce à une communication pédagogique pour les couvrir de la grâce des bienheureuses créatures : l'épanouissement sur terre et le paradis dans l'au-delà. Cela implique naturellement l'acquisition de savoirs pour une pratique fondée sur la connaissance.

Portée universelle du message de Serigne Touba

Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est pas limité à établir cette relation de transmission du savoir de fidèle à guide. Il s'est attaché aussi à donner à sa communication une assise scientifique grâce à une production abondante de textes qui créait des interférences dans les « ondes » de persuasion de l'autorité coloniale. Ce qui justifie le caractère ininterrompu de sa communication.

Cette approche résulte, selon le leader du Front pour le socialisme et la démocratie présent à la cérémonie, Cheikh Bamba Dièye, de cette conscience que le verbe est une arme pour ceux qui savent en user.

Il est créateur. Et « Cheikh Ahmadou Bamba a fait la guerre par la science en utilisant la communication comme un vecteur de transmission de la pensée musulmane », souligne-t-il, non sans insister, comme tous ceux qui ont pris la parole, sur la responsabilité de celui qui porte le verbe.

C'est dans ce sens qu'il faut saisir les propos de Cheikh Thiam, directeur général de la Sspp Le Soleil, quand il estime que le sujet traité par le conférencier renvoie aux fondamentaux déontologiques et éthiques du métier de journaliste.

Et la prouesse du fondateur du Mouridisme est, à ses yeux, grande en cela qu'il a réussi à diffuser son message en dépit de la modicité des moyens et des obstacles inhérents à cette ambition à la fois humaine et religieuse.

Il a réussi en combinant l'oralité, pour être cohérent avec son milieu, et l'écrit, afin de donner une portée universelle à l'objet de sa communication.

C'est pourquoi, a-t-il tenu à dire, il est important de déconstruire dans l'imaginaire collectif la notion d'intellectuel sous nos cieux qui semble exclure de grandes figures qui, par leurs actions et leurs idées, méritent que nous soyons davantage imprégnés de leurs œuvres.

Une belle communion

« Le Soleil est une famille » où s'expriment des diversités. Des esprits en dévotion et en fête ont donné à ces propos de Cheikh Thiam, directeur général de la Sspp Le Soleil, tout leur sens. La salle du Cices, archicomble et bien en couleurs, a été le lieu de retrouvailles et de ferveur pour la cause commune.

Ce n'était point une cérémonie pour les mourides du Soleil. Ils se sont juste employés à l'organiser et à partager avec toutes les sensibilités les valeurs qui transcendent leur communauté car s'adressant à l'être humain dans toute sa noblesse.

Les membres du Dahira Miftahou Nasri du groupe Sspp Le Soleil-Grafisol ne font ainsi que renouveler, au fil des années, une pratique qui est dans le sillage du message que s'est évertué à répandre la grande figure dont ils se réclament, Cheikh Ahmadou Bamba.