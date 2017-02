Photo: liberation

L’arrivée du Souverain à Lusaka.

Lusaka — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le président de la république de Zambie, SEM. Edgar Chagwa Lungu, ont présidé, lundi au palais présidentiel à Lusaka, la cérémonie de signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays.

S'inscrivant en droite ligne de l'orientation royale tendant à renforcer le partenariat Sud-Sud, ces accords constituent un cadre juridique approprié, à même de structurer une collaboration fructueuse aussi bien entre les gouvernements des deux pays, qu'entre leurs opérateurs privés.

Ils couvrent des domaines aussi divers que les consultations politiques, les services aériens, la protection des investissements, la finance, les assurances, l'enseignement, la formation, le tourisme, l'agriculture, la technologie, l'industrie, les mines et les énergies renouvelables.

A cette occasion, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Zambie, M. Geoffrey Sakulanda, a prononcé une allocution devant SM le Roi et le président Edgar Lungu, dans laquelle il s'est réjoui de la visite du Souverain en Zambie qui a permis aux communautés d'affaires des deux pays de se retrouver et de discuter des opportunités de partenariat économique.

Revenant sur le Forum d'affaires maroco-zambien, tenu samedi dernier à Lusaka, M. Sakulanda s'est félicité de la mise en place d'un Conseil d'affaires entre les deux pays, une structure de coordination, d'accompagnement et d'impulsion qui contribuera indubitablement à la création de nouvelles synergies et d'une certaine complémentarité entre les deux économies.

M. Sakulanda a mis en exergue les opportunités d'investissement et les atouts de son pays, notamment, les ressources naturelles abondantes dont il regorge, la stabilité politique, le climat d'affaires propice, sa position géographique et les politiques de développement sectorielles adoptées par le gouvernement.

Pour sa part, la présidente de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mme Miriem Bensaleh Chaqroun, a noté que la nouvelle orientation de l'économie zambienne vers la diversification selon une approche intégrée s'inscrit en droite ligne de la stratégie économique du Maroc.

Mme Bensaleh a affirmé que le dernier Forum d'affaires maroco-zambien a permis d'identifier divers secteurs de collaboration, notamment les énergies, l'agriculture, l'agro-industrie, les mines, le tourisme, les NTIC, la finance, les infrastructures et l'habitat.

La présidente de la CGEM a indiqué que ce Forum a été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer l'intégration économique Sud-Sud, prônée par SM le Roi Mohammed VI, notant que les participants ont convenu de mettre en place un Conseil d'affaires en vue de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays.

Et d'ajouter que dans un contexte de mondialisation effrénée, "Nous avons l'obligation d'agir pour assurer un avenir meilleur aux futures générations et de relever ensemble les défis communs liés à la création d'emplois, au développement durable et à l'intégration économique régionale".

La cérémonie de signature a été marquée par l'exécution, par une section de la garde républicaine, des hymnes nationaux du Royaume du Maroc et de la République de Zambie.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la délégation officielle accompagnant SM le Roi, de plusieurs membres du gouvernement zambien, et d'opérateurs économiques des deux pays.