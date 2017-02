opinion

Lors de la 16ème édition du Forum du 1er emploi, organisé par le patriote Mbagnick Diop, les 02 et 03 février 2017, nous avons participé à un panel pour livrer une réflexion sur l'emploi des jeunes, réflexion menée depuis 2004. J'étais, à l'époque, le président de la Fédération des étudiants africains de France. Nous sommes allés à la rencontre de patrons français, du Medef, avec Mme Parisot, du ministre Pécresse et de nombreux acteurs de la question de l'emploi, en relation avec les diplômés africains. A mon retour au Sénégal, en 2010, nous avons continué à alimenter la question en tant qu'universitaire engagé pour apporter notre contribution à la construction nationale.

Le succès économique du Sénégal ne fait plus débat. Notre pays est cité en exemple par toutes les organisations internationales engagées dans le développement grâce aux actions incommensurables du Pudc, des projets phares du Pse et de l'efficacité des politiques sectorielles entreprises par le gouvernement du Sénégal depuis 2012. Nous rappelons, à cet effet, que le taux de croissance de 6,5 % de 2016 est le meilleur que notre pays a obtenu depuis 2003.

En effet, nous souhaiterions contribuer à l'élan de croissance et de développement que vous avez suscité, surtout sur la question de l'emploi.

La méconnaissance des débouchés professionnels au Sénégal, faute de planification, l'impréparation préalable des étudiants pour des filières où l'employabilité n'est pas garantie, des qualifications souvent en décalage avec les pratiques et les besoins des structures professionnelles sénégalaises conduisent les étudiants dans des formations génériques et surtout totalement déconnectées des réalités sénégalaises.

Il n'est pas rare de retrouver des maîtrisards confirmés aux caisses de grandes surfaces. Nous avons notamment remarqué que les sociétés de sécurité et de surveillance des grandes surfaces regorgent de Sénégalais fortement diplômés. Il n'est pas rare non plus de retrouver, dans les espaces de socialisation de nos quartiers, des médecins, des ingénieurs et des chercheurs qui, faute d'embauche, boivent le thé à longueur de journée. Bref, de grandes formations pour de petits boulots, dans le meilleur des cas.

Toutes ces contingences débouchent sur un chômage, et c'est autant de compétences en développement perdues pour le Sénégal. Dans notre pays, plus de 100.000 diplômés arrivent, chaque année, sur le marché de l'emploi sénégalais. Selon le ministre de l'Emploi, sur 100 jeunes au Sénégal, environ 42 ne sont pas formés.

Même s'il est important de souligner que le président de la République a consentis des efforts titanesques pour lutter contre le chômage surtout des jeunes, il y a des progrès à accomplir dans ce domaine. Nous saluons la rationalisation des institutions qui traitent de l'emploi ainsi que les innovations institutionnelles réelles apportées par le gouvernement pour résoudre la question de l'emploi.

Dans tous les pays, l'emploi fait débat et attise de nombreuses interrogations légitimes. Parce que la performance d'une économie se mesure à sa capacité de créer des emplois durables.

Pour améliorer la politique de l'emploi au Sénégal, nous proposons, de notre côté, la mise en place d'un Observatoire national de l'emploi, de la formation et des métiers (Onefm), lequel aura comme missions :

1. Poser, en termes précis, les contours de la situation de formation dans notre pays, en relation avec les besoins de l'économie nationale. Par exemple, le Sénégal vient de découvrir du pétrole et du gaz, c'est le lieu de faire une estimation des formations et des métiers qui pourront permettre à l'Etat de tirer un profit réel par rapport a cette découverte.

2. Mobiliser les ressources professionnelles et scientifiques pour une meilleure animation de la question de l'emploi au Sénégal avec la production de rapport annuel de qualité pouvant aider le gouvernement dans la prise de décision (une cellule d'analyse économique).

3. Mettre en synergie les Chambres de commerce et d'industrie et l'Anpej dans un maillage institutionnel national pour accroitre l'efficacité du pilotage de la politique de l'emploi (mise en place d'antenne régionale). Cette étape est extrêmement importante dans la mesure où elle permettra de réduire sensiblement l'asymétrie informationnelle qui, très souvent, caractérise les marchés de l'emploi. Egalement, d'établir une cartographie des métiers par région.

4. Accompagner le remodelage de la carte universitaire et de la formation professionnelle (niveau zéro à niveau bac+8).

5. Accompagner la formalisation des activités du secteur informel, en vue de renforcer les mécanismes incitatifs.

6. Etre l'interface entre la diaspora sénégalaise et le marché de l'emploi national.

Des études ont aussi relevé que l'Afrique, en particulier le Sénégal, assiste à l'exode de sa matière grise tout en entretenant à grands frais des milliers d'experts internationaux ". Le phénomène de la fuite des cerveaux n'est pas nouveau. Dans les années 50, ce terme désignait le départ massif des scientifiques et ingénieurs britanniques vers les Etats-Unis. Depuis, il est réservé aux " migrations scientifiques " du Sud vers le Nord.

Les nouveaux pays industrialisés d'Asie ont mené une politique volontariste de réintégration systématique de leurs nationaux formés à l'étranger en reproduisant, sur place, les conditions de travail antérieures. Mais, cela a nécessité un effort financier considérable, rappelle Jean-Baptiste Meyer, chercheur français à l'Orstom. D'autant plus que le travail scientifique repose sur une étroite collaboration entre les chercheurs, la constitution d'un réseau de collègues, d'instruments et de documents qui souffrent de l'isolement. C'est pourquoi l'expérience conduite en Colombie, en 2004, présente un intérêt. Ce pays développe un réseau de chercheurs à l'extérieur qui a pour objectifs d'associer les intellectuels colombiens expatriés entre eux et avec le pays, pour qu'ils puissent contribuer, là où ils sont, au développement scientifique et technique de leur pays d'origine.

Le retour " physique " n'est pas considéré, dans ce cas, comme indispensable. L'important, souligne Jean-Baptiste Meyer, est " qu'ils soient connectés, qu'ils participent et souscrivent au travail collectif du réseau, même à distance ". Cela maintient le sentiment d'appartenance à un pays et permet d'articuler, moyens modernes de communication aidant, l'activité des chercheurs à l'étranger avec leurs pairs restés sur place. Il s'agit, en fait, de concilier, avec pragmatisme, les intérêts convergents des uns et des autres.

Notre pays doit se lancer dans la planification et la prospective de développement, soutenues par une approche intégrative de ces nouvelles compétences pourtant utiles pour la réussite du Plan Sénégal émergent (Pse).