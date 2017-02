Photo: liberation

L’arrivée du Souverain à Lusaka.

Lusaka — Voici les dix-neuf accords gouvernementaux et de partenariat économique signés entre le Royaume du Maroc et la République de Zambie, lundi au Palais présidentiel à Lusaka, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et du Président de la République de Zambie, SEM. Edgar Chagwa Lungu :

- Un accord général de coopération, économique, scientifique, technique et culturelle, signé par MM. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Harry Kalaba, ministre zambien des Affaires étrangères.

- Un mémorandum d'entente pour l'établissement d'un mécanisme de consultations politiques, signé par MM. Salaheddine Mezouar et Harry Kalaba.

- Un accord de coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage. Il a été signé par MM. Salaheddine Mezouar et Harry Kalaba.

- Accord relatif aux services aériens, signé par MM. Salaheddine Mezouar et Brian Mushimba, ministre zambien du transport et des communications.

- Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé par M. Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances, et Mme Margaret Mwanakatwe, ministre zambienne du Commerce et de l'Industrie.

- Un mémorandum d'entente de coopération industrielle, signé par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, et Mme Margaret Mwanakatwe.

- Un mémorandum d'entente dans le secteur agricole, signé par M. Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, et Mme Dora Siliya, ministre zambienne de l'Agriculture.

- Un mémorandum d'entente entre le ministère zambien des mines et du développement minier et l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), signé par Mme Amina Benkhadra, directeur général de l'ONHYM et M. Christopher Yaluma, ministre zambien des mines et du développement minier.

- Accord de coopération dans le domaine du développement des projets d'énergies renouvelables. Il a été signé par MM. Mustapha Bakkoury, président du directoire de l'Agence marocaine des énergies renouvelables (MASEN), et Fidelis Mubiaha, Directeur de la société "GENERATION ZESCO LTD".

- Un mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme entre l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et Zambia Tourism Agency, signé par MM. Abderrafie Zouiten, directeur général de l'ONMT, et Felix S. Chaila, directeur général de Zambia Tourism Agency.

- Un mémorandum d'entente entre l'Agence zambienne du développement et l'Agence spéciale de Tanger Med (TMSA), signé par MM. Fouad Brini, Président du directoire de TMSA et Patrick D. Chisanga, directeur général de l'Agence zambienne du développement.

- Un mémorandum d'entente entre l'Agence zambienne du développement et Casablanca Finance City Authority (CFCA), signé par MM. Said Ibrahimi, directeur général de CFCA, et Patrick D. Chisanga.

- Un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un Conseil d'affaires, signé par Mme Miriem Bensalah Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et M. Tyson Bruno Chisambo, Président de la Fédération des employeurs de Zambie.

- Un mémorandum d'entente entre le Groupe du Crédit Agricole du Maroc et la Banque de développement de Zambie, signé par MM. Tariq Sijilmassi, Président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, et Mister Jacob Lushinga, directeur général de la Banque de développement de Zambie.

- Un mémorandum d'entente entre Attijariwafa Bank et Zambia National Commercial Bank, signé par MM. Mohamed El Kettani, Directeur général d'Attijariwafa Bank, et Henk G. Mulder, Directeur général de la Banque Nationale Commerciale de Zambie.

- Un mémorandum d'entente entre la Banque Centrale Populaire et Zambia National Commercial Banque, signé par MM. Mohamed Benchaaboun, Président Directeur Général du Groupe Banque Populaire, et Henk G. Mulder.

- Accord de coopération technique entre la Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de Réassurance et l'Association des Assureurs en Zambie, signé par MM. Mohamed Hassan Bensalah, Directeur Général de la Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de Réassurance, et Shipango Muteto, président sortant de l'Association des Assureurs de Zambie.

- Une convention de coopération pour le développement d'une assurance des récoltes en Zambie entre la Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances (MAMDA) et Zambia State Insurance Corporation, signée par MM. Hicham Belmrah, Président du Directoire de la MAMDA, et Charles Nakhoze, Directeur Général de la Société Zambienne d'Assurance (ZSIC).

- Un mémorandum d'entente entre MAMDA-Re et la Société Zambienne de Réassurance à responsabilité limitée, signé par M. Hicham Belmrah, président du Directoire de MAMDA-Re, et Webster Chigwende, Directeur général de la Société zambienne de Réassurance à responsabilité limitée.