Le départ de Mario Lemina de la Juventus est de plus en plus sûr. Mais en ce qui concerne sa prochaine destination, on n'en sait pas encore grand-chose.

Toutefois, la piste de l'Olympique de Marseille, évoqué la semaine dernière, semble de plus en plus laisser sa place à d'autres pistes. Et c'est l'Angleterre qui pourrait déranger Marseille dans ce dossier.

D'après le média britannique Croydon Advertise, deux clubs anglais pistent Lemina. Il s'agit de Watford et Crystal Palace. Le milieu de terrain pourrait choisir d'aller chez les Eagles s'ils ne descendent pas en deuxième division à la fin de la saison.