Le maire de Thiès souligne que « ce plan de développement est le résultat d'une réflexion prospective et constitue, de ce fait, un pallier dans la mise en cohérence des initiatives de développement et de rationalisation des ressources des collectivités territoriales de la ville de Thiès.

Une option déjà prise par le maire Talla Sylla qui a adopté au départ une démarche inclusive et cautionnée par la participation effective des communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord.

L'accroissement de la productivité à travers la promotion des secteurs porteurs de croissance, l'offre de service de qualité propice à un développement socioculturel durable et la gouvernance partenariale et la sécurité.

Et pour réussir un tel pari, il a indiqué que cette vision est soutenue par trois axes : « l'accroissement de la productivité à travers la promotion des secteurs porteurs de croissance adossé à une promotion de l'économie locale à travers un programme d'appui à la production, soit 69% du budget. D'une offre de services de qualité propice à un développement socioculturel durable, d'une gouvernance partenariale et de sécurité », a-t-il listé.

Au vu des multiples mutations en cours et à venir dans le développement économique et social du Sénégal arrimé au Plan Sénégal émergent, la ville de Thiès a fini de réfléchir sur son devenir pour les cinq prochaines années.

