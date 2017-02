Congo-Brazzaville: Burnel Okana signe en 3e division thaïlandaise

Meilleur buteur du championnat du Laos 2016 (27 buts en 25 matchs), Burnel Okana quitte Electricité du Laos pour rejoindre la Thaïlande. Le milieu offensif de 33 ans s'est engagé en faveur de Ranong United.

Après le Congo, l'Ukraine et le Laos, Burnel Okana-Stasi découvre désormais le football thaïlandais. Le natif de Gomboma a signé un contrat d'un an avec l'équipe de 3e division : « Je me suis engagé pour une saison, mais j'ai une option pour quitter le club avant la phase retour en cas de propositions plus intéressantes ».

Car le gaucher de 33 ans ne renonce pas au plus niveau : « Quand nous sommes arrivés en Thaïlande avec mon agent, la plupart des clubs de 1re division avaient déjà fait leur recrutement. Je vais donc essayer de briller lors la phase aller avec Ranong United pour rebondir en 1re division ».

Repositionné en attaque l'an passé, Okana avait fait parler la foudre à 27 reprises, menant son équipe à la 4e place, non qualificative pour une coupe continentale. Pour l'ancien international congolais, « la troisième division thaïlandaise est plus structurée et plus professionnelle que la 1re division du Laos ».

Arrivé la semaine dernière, Okana a disputé son premier match ce dimanche. A l'occasion de la 2e journée, Ranong United a fait match nul sur le terrain du Raj Pracha (1-1), après un succès initial face à Krung Thonburi.