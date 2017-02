Burkina Faso: Arrondissement 4 de Bobo - Chamailleries autour d'un terrain de 79 ha

Depuis que le sablier a entamé son décompte de l'année 2017, et une fois passé le long… Plus »

A cause de l'insurrection qui a fait partir l'ex-régime, le projet a été suspendu. Profitant de cette situation, les propriétaires terriens ont déterré les bornes et continué à vendre les parcelles sur le même site. Si fait qu'à la date d'aujourd'hui, le nombre de constructions y dessus dépassent les personnes préalablement recensées.

Craignant d'être délocaliser de leur terrain au profit d'acquéreurs fictifs. Ils y sont restés jusqu'aux environs de 9 heures et ne voyant pas l'équipe de topographes arriver, les manifestants qui tenaient à faire entendre leur mécontentement, ont fini par décider de marcher sur la mairie. Une fois devant la mairie et sous le regard d'une patrouille de la CRS arrivée un peu plus tard, ils ont exigé des explications au maire.

