Togo: Billetterie nouvelle génération

Pour les promoteurs d'événements, cet outil permet de réaliser une économie d'échelle, d'accélérer les rentrées financières et de connaître avec exactitude et en temps réel le nombre de spectateurs.

Plus la peine de faire la queue à l'entrée des stades et des salles de concert grâce à Pass Africa.

Il est possible de réserver une place pour un spectacle ou pour assister à une rencontre sportive depuis son smartphone et de payer directement via les différents porte-monnaie électroniques proposés par les opérateurs.

