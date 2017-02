Maroc: Théâtre - Les jeunes de Hay Mohammadi en compétition

Selon le président du festival, Seddik Rachdi «la 8ème édition traduit la détermination des organisateurs de faire de ce festival un rendez-vous annuel national et régional voire international dans l'avenir». « L'évènement ambitionne, entre autres, de créer une dynamique culturelle et artistique à Hay Mohammadi, soutenir le rôle de la culture à même d'enraciner les valeurs de tolérance et de citoyenneté et d'immuniser les jeunes contre le terrorisme et l'intégrisme», a-t-il précisé.

Il à noter que le Festival national du théâtre à Hay Mohammadi est organisé par l'Association Comédia pour la culture et les arts dramatiques à Casablanca, le Conseil de la maison des jeunes à Hay Mohammadi avec l'appui du ministère de la Culture, le Théâtre national Mohammed V et en partenariat avec l'Arrondissement Hay Mohammadi.

«Cette compétition est organisée dans le cadre de l'ouverture du festival sur les expériences de jeunes troupes locales, et dans le but d'encourager la pratique théâtrale chez les jeunes», soulignent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Libé.

