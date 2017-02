Burundi: Que deviennent les 80 000 élèves renvoyés pour avoir échoué au concours post fondamental?

La sociologue craint que d'autres situations, telles les grossesses et les mariages précoces, ne s'en suivent. Et d'alerter : « ceux qui étaient en 10ème sont doublement condamnés. Ils vont être obligés de faire le concours avec ceux de la 9ème alors qu'ils n'ont pas suivi leur programme.» Toutefois, G.M regrette l'absence d'une enquête sociale qui puisse déterminer la manière dont ces élèves ont été affectés.

Enseignants et syndicalistes sont farouchement opposés à la mesure de renvoi appliqué par le ministère. Ils considèrent que les 80 000 jeunes sont condamnés à l'avance. Mais pour Janvière Ndirahisha, ministre de l'Education, « ces élèves [... ] auront la chance de se mesurer encore au concours national de l'année prochaine 2016-2017 », avait-elle nuancé, au lendemain des nouvelles mesures. Et les inscriptions pour refaire le concours ont déjà commencé dans toutes les provinces, révèle Juma Edouard, porte-parole dudit ministère, précisant néanmoins que « ce n'est pas une obligation, plutôt une opportunité que le ministère donne à ceux qui le souhaitent afin qu'ils puissent continuer à étudier ».

Dégoûté par la mesure du Ministère de l'Education Nationale, Kevin affirme qu'il ne compte pas repasser le concours national: «Je préfère chercher un petit job rémunéré ou si c'est possible, aller en Ouganda et faire deux ans d'études pour avoir mon diplôme ».

Kévin s'estime néanmoins plus chanceux que la plupart de ses camarades qui restent à la maison ou qui errent dans les rues : « Mon père a décidé de me prendre avec lui dans l'entreprise de construction où il travaille, histoire de m'occuper un peu. Je préfère ça que de passer la journée à la maison à ne rien faire. Au moins là, j'apprends beaucoup de choses».

La plupart des camarades de Chimène qui ont aussi échoué au test sont désœuvrés comme elle. Certains ont même changé complètement de vie et sont passés à autre chose. «J'ai une amie qui a préféré laisser tomber les études pour se marier. Elle vit maintenant à la campagne», témoigne-t-elle, comptant pour sa part aller étudier en Ouganda cette année ou l'année suivante si tout se passe bien. « Néanmoins, ça demande beaucoup de frais et je ne suis pas sûre que les parents aient les moyens de m'envoyer là-bas ».

Ils sont quelques 80 000 étudiants à avoir fait des adieux « temporaires » à l'éducation scolaire. Quelques mois après, la plupart de ces élèves se sentent perdus. Certains ont déjà laissé tomber définitivement l'école et sont passés à autre chose. Parents, éducateurs et syndicalistes ne décolèrent pas et fustigent toujours une mesure jugée « inique ».

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.