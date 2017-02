Congo-Kinshasa: Les évêques vont-ils rendre... la soutane ?

C'est l'avenir de la médiation entreprise par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) qui se joue depuis hier au centre Caritas de Kinshasa et par ricochet de toute la Nation.

Après avoir rencontré le président Joseph Kabila qui a enfin daigné les recevoir, hier lundi 20 février, les prélats sont en effet encore entrés en conclave de trois jours, sonnant le rappel de toute la curaille. Non pas pour échanger sur l'entrevue qu'ils venaient d'avoir avec le président de la République mais sur l'issue à donner à la médiation. Faut-il poursuivre ou pas l'entreprise ecclésiastique ?

Ce doit certainement être la preuve qu'ils sont sortis désabusés de cette audience dont l'aréopage des évêques espérait sans doute qu'elle relancerait la machine des négociations. Car un mois et demi après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, sa mise en œuvre demeure toujours problématique. Ça s'agite à n'en pas finir, mais tout bouge pour que rien n'avance en réalité.

La conclusion de l'arrangement politique concocté par la CENCO avait été pénible, et plus pénible encore sera son application tant les blocages son multiples, sur fond de petits calculs politiciens et de manœuvres dilatoires.

Et comme si la Providence s'en lavait les mains, voici que la mort d'Etienne Tshisekedi vient compliquer davantage une situation qui n'était déjà pas simple. Puisque se pose dorénavant la question de sa succession à la tête du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'Accord, une fonction en principe dévolue au président du Conseil des sages du Rassemblement de l'opposition. Mais le sphinx de Limete mort, le pouvoir veut que son successeur soit une personnalité consensuelle qu'il faut trouver dans une forêt politique congolaise où tout le monde se méfie de tout le monde.

La principale pomme de discorde entre majorité et opposition concerne cependant le choix du Premier ministre. Joseph Kabila entendant qu'on lui propose trois noms parmi lesquels il choisirait le plus accommodant, alors qu'en face on estime qu'une seule personnalité devrait être proposée. C'est dire que l'on fait donc du surplace depuis bientôt deux mois. Et si Mobutu light a prétendu soutenir le projet de sortie de crise, tout semble indiquer qu'en sous-main, il multiplie les chausse-trapes pour gagner du temps.

Et à cette allure de tortue où vont les choses, on se demande si les élections générales prévues fin 2017 auront vraiment lieu. L'agacement des évêques n'est donc pas difficile à comprendre, eux qui sont très remontés par les actes de vandalisme dans les églises auxquels on assiste ces derniers temps au Congo. On ne peut omettre en effet le saccage de la paroisse Saint-Dominique de Limete ainsi que dans le Kassaï et au Kongo central où d'autres lieux de culte des catholiques ont été vandalisés également.

Face à de tels irrédentismes, le clergé va-t-il finir par rendre le tablier ou, si vous voulez, la soutane ? La réponse dans les jours qui suivent. Il faut espérer en attendant que, malgré les difficultés et l'adversité qu'ils rencontrent, voire ce sentiment anticlérical distillé par certains apprentis sorciers qui s'amusent à jeter l'huile sur le feu, les hommes de Dieu tiendront bon ; car constituant les derniers rempares, s'ils venaient à céder, ce sont les portes de l'enfer qui s'ouvriraient devant les 80 millions de Congolais. Pour parler comme Laurent Bado.