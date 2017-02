Ile Maurice: Rodrigues - Les commissaires nommés

L'administration centrale et l'aménagement du territoire au chef commissaire Serge Clair, les infrastructures publiques à l'adjoint au chef commissaire, Nicolson Lisette, l'artisanat et la famille à Marie Franchette Gaspard Pierre Louis... Les différents portefeuilles ont été officiellement attribués au chef commissaire et aux commissaires.

Ils ont reçu leurs lettres des mains de la présidente de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Angela Pricie Spéville, le lundi 20 février. C'était lors d'une cérémonie à Port-Mathurin.

Les portefeuilles attribués au chef commissaire et aux commissaires by L'express Maurice on Scribd