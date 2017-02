Dans cet ouvrage de 213 pages, Parfait Mbon parle des origines ; de l'histoire, ainsi que l'identité culturelle du peuple ngwoe-gwoel francisé bangangoulou par le colonisateur. Ce livre a été présenté et dédicacé, le 18 février à Brazzaville.

Paru aux éditions l'harmattan -Congo et préfacé par Bienvenu Boudimbou, enseignant chercheur à l'université Marien- Ngouabi, « introduction à la connaissance du peuple bangangoulou » de Parfait Mbon est un roman de portée publique dans lequel l'auteur amène les lecteurs à la connaissance du peuple bangangoulou.

L'auteur aborde plusieurs éléments qui se rapportent à la cosmogonie, à l'histoire, à la culture et à l'identité culturelle notamment, la langue du peuple bangangoulou, que d'aucun assimile à la langue chinoise. Ces éléments, dit-il, ont pour certains connu une mutation par rapport à l'arrivée du blanc, d'autres part contre sont restés inchangés. Parfait Mbon parle aussi de la manière dont les ancêtres procédaient pour construire leurs villages avant de faire référence à quelques proverbes et un conte.

Présenté par Gambeg Yvon Norbert, professeur titulaire d'histoire, spécialiste des questions de société et civilisation en Afrique, ancien ministre de la Culture et des arts, « introduction à la connaissance du peuple bangangoulou », est un livre qui pose les bases de tous ces domaines de connaissance pour les chercheurs qui aimeraient travailler sur les ngwoe-gwoel.

Bienvenu Boudimbou, le préfacier de l'ouvrage a prouvé les motivations qui l'ont poussé à préfacer cette œuvre. « J'ai aimé ce livre parce que son auteur s'engage avec foi et détermination sur la promotion de nos identités culturelles lesquelles sont menacées par la mondialisation et la dictature des médias de plus en plus puissants. J'ai écrit cette préface pour interpeller tous ceux qui ne savent même plus dire bonjour, merci, bonsoir, au revoir dans leur langue maternelle. Cette préface invite simplement ceux qui ont perdu l'essentiel de leur repère culturel », a dit Bienvenu Boudimbou.

L'ouvrage est divisé en six parties et subdivisé en plusieurs chapitres à savoir : de l'état naturel à l'ère d'une civilisation juxtaposée à la modernité ; spécificités du patrimoine immatériel bangangoulou ; regards sur l'histoire moderne, les potentialités et faiblesses du peuple bangangoulou ; impact de la modernité en milieu bangangoulou ; plaidoyer pour une gestion moderne du patrimoine local ; univers onomastique des personnalités remarquables.

Dans la deuxième partie, Parfait Mbon aborde un point qui est l'objet d'une grande controverse au niveau d'élites intellectuels, la question de la royauté de Nganbomn ; de Mbaya encore appelé Nko par les spécialistes « Lorsque nous grandissions on n'avait pas connu cette royauté, chemin faisons les gens, les autorités ont compris effectivement que cette royauté existe, et il est de bon aloi que cette royauté soit officiellement reconnue » a signifié l'auteur

Dans la cinquième et la dernière partie, l'auteur propose un certain nombre de projets qui peut être mis en œuvre pour que la gestion du patrimoine bangangoulou soit arrimée à la modernité.

« Nous voulons revaloriser l'identité des bangangoulous par les supports écrits. Ce livre je l'ai déposé à l'Institut français du Congo ; à la grande bibliothèque universitaire de Brazzaville pour permettre aux différents chercheurs d'avoir les informations. Les informations que j'ai mises dans ce livre je les ai obtenus auprès de nos papas, par la recherche documentaire et bien d'autres supports », a révélé Parfait Mbon.

« J'ai décidé d'écrire sur ma propre culture, c'est par rapport à la réaction que j'ai eue lorsque j'ai lu Théophile Obenga, l'un des grands historiens de ce pays, il a écrit en 1973 un livre intitulé « introduction à la connaissance du peuple de la République populaire du Congo » dans lequel, il parle à la page 45 d'une manière superficielle du peuple bangangoulou. Pour lui, c'est par les expressions verbales qu'on peut reconnaitre l'identité d'un peuple », a martelé l'auteur.

Né à Mbaya dans le district de Gamboma, Parfait Mbon est juriste et chercheur en anthropologie. Il est l'un des diplômés congolais de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel dont le siège est à Lomé, au Togo. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en développement culturel (DESS-DC).