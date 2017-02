Annoncée avant la fin de l'année 2016 en version audio, la sortie du deuxième album du groupe musical Sanisina intitulé « Ça se vit » a connu un retard pour des raisons liées au tournage des clips, a indiqué le frère Roguel Princia Mathou au cours d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville.

«Nous sommes à la phase de finition de notre deuxième opus "Ça se vit". Nous avons souhaité que l'album sorte avec les clips une bonne fois au lieu de lancer d'abord la version audio. Nous sommes en phase de tournage des clips et bientôt l'album sera exactement sur le marché comme annoncé. C'est donc pour cette raison que l'album n'a plus été mis sur le marché en 2016 comme prévu», a expliqué le chef du groupe qui a poursuivi qu'en attendant la finition des clips, le groupe a lancé les premiers clips sur les réseaux sociaux afin que les gens dégustent déjà ce nouveau tube.

« J'explique toujours «Ça se vit» comme la réalité de Jésus christ. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair, la parole de Dieu c'est Jésus et Jésus c'est Dieu qui vit en nous et avec la parole nous faisons beaucoup de choses. Avec cette parole, Jésus se manifeste, il est pour nous une réalité et ses miracles n'ont pas de trucage. Il est notre avocat défenseur et c'est lui qui fait tout pour nous. Voilà pourquoi nous continuons toujours à le louer, à l'acclamer, à l'adorer et nous disons qu'il est le Seigneur des seigneurs puisqu'il vit. On ne pouvait pas se limiter à l'audio, il faut être aussi visible », a expliqué le frère Princia.

Rappelons que le nouvel album du groupe à 14 titres qui sont, entre autres, «Avocat compliqué », « Film sans trucage », « Na ngumameli yo » (je te glorifie), « Nzambé na Mawa » (Dieu misericordieu), « Libanga » (la pierre), « Baye me » (les miens) miens), « Yimbe Heobi » (beaucoup de gens pleurent) sont parmi les titres de l'album. Le support audio compte douze titres contre quatorze pour le support visuel. Ces chansons sont chantées en Gangoulou, mbochi, swahili, yoruba, lingala, français et munukutuba. «Nous avons chanté avec beaucoup d'artistes, nos bien-aimés Chrétiens de Pointe-Noire, notamment le frère Arsène Ngouélé, la sœur Irène Makosso, le frère Thomas, Bayonne, la sœur Mireille Ngoma, la sœur Archimède, le frère Rodrigue et d'autres», a-t-il poursuivi.

Le frère Princia a également informé que le deuxième album de Sanisina aura deux volumes, le volume 1 du Sanisina Pointe-Noire et le volume 2 du Sanisina Brazzaville. «Les deux tubes vont sortir au même moment avec des chansons différentes, puisque le groupe fonctionne en double sections. Nous nous sommes arrangés à ce que le répertoire A soit interprété par Sanisina section de Pointe-Noire et le répertoire B par la section de Brazzaville. Pendant que nous parlons, je viens de finaliser avec Brazzaville puisque les clips sont à la fin et je finis avec Pointe-Noire pour que les deux volumes sortent au même moment », a-t-il indiqué. Pour ce faire, le président du groupe Sanisina a lancé un message d'aide au peuple de Dieu. «Nous sommes à l'attente de leur soutien moral et surtout spirituel. Ceux qui ont de grandes possibilités peuvent nous accompagner pour la visibilité de l'œuvre. Nous voulons qu'ils accueillent massivement ces nouveaux bébés qui seront bientôt sur le marché», a-t-il dit . Parlant de son premier album « Lissassi ya suka », le frère Princia a indiqué que cet opus n'était pas bien promotionné. C'est ce qui fait que les chrétiens réclament toujours sa promotion. « Nous nous sommes dit avec le producteur du premier album que nous allons annoncer les deux tubes au même moments pour que ceux qui s'intéressent à l'album s'en procurent», a-t-il conclu. Soulignons que le groupe Sanisina est un groupe musical évoluant au sein de l'Église de réveil la « Vie Comblée ».