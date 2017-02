Sous l'égide de l'ancien Premier ministre, des parlementaires Rdpc du Nord-Ouest se sont réunis à Bamenda pour demander à l'Etat de libérer les détenus et accélérer la décentralisation. Décryptage de cette prise de position.

Nous avons été conviés par le sénateur Simon Achidi Achu pour réfléchir sur les stratégies de sortie de la crise dans les régions anglophones. Au vu des répercussions du communiqué final, je dois avouer que je suis soulagé. Ce n'est pas la première fois que nous prenons des décisions aussi courageuses», s'est réjoui hier dimanche 19 février 2017, un député Rdpc du Nord-Ouest qui a assisté au conclave politique des parlementaires du Nord-Ouest en date du 15 février 2017, à l'hôtel Ayaba, à Bamenda.

L'enjeu, évoquer la crise anglophone qui secoue actuellement les deux régions. Fait plus important, le communiqué final est signé par les sénateurs Dingha Ignatius Bayin (de Balikumbat) et Simon Achidi Achu (Santa). Une initiative inédite pour le vice-président du Sénat qui s'est toujours muré dans sa tour d'ivoire. Si l'objet de la réunion (la crise dans les régions anglophones) est d'actualité, ses résolutions tranchent avec les attitudes de l'ancien Premier ministre qui refuse généralement de parler aux médias et de commenter l'actualité nationale

Cette fois, les parlementaires du Nord-Ouest sous sa houlette invitent Paul Biya à « prendre en compte l'appel du peuple pour la libération des personnes détenues en rapport avec la crise». Une prise de position forte en faveur de la libération des leaders du Consortium de la société civile anglophone, détenus à Yaoundé et dont le procès a été reporté au 23 mars prochain.

Le chef de l'Etat est aussi invité à accélérer la mise en place de la Constitution de 1996 qui prévoit la décentralisation.

Les populations quant à elles, exhortent les parlementaires, doivent cesser avec la grève qui paralyse les deux régions. Tout en restant fidèle aux efforts du gouvernement, « l'élite politique des deux régions est invitée pour sa part à accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions, en œuvrant concrètement dans les actions de sensibilisation et d'éducation des communautés», explique le document.

Reconnaissant la pertinence des problèmes posés par les grévistes, les parlementaires Rdpc saluent les efforts du gouvernement et considèrent que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme est un saut décisif dans la résolution du différend anglophone. «Nous encourageons le chef de l'État à poursuivre dans ses courageux efforts pour mettre fin à la crise», précise le communiqué.

Après évaluation de l'impact négatif de la crise sur les deux régions, les parlementaires appellent à la reprise des cours, invitent l'élite des deux régions à s'impliquer dans une vaste sensibilisation dans leurs différentes régions.

Les autorités religieuses et traditionnelles sont également invitées à joindre leurs voix dans cette campagne de sensibilisation. En outre, les populations des deux régions sont appelées à surmonter la peur en faisant confiance aux institutions de la République qui veillent à la sécurité de tous et des biens, créant des comités de vigilance. Le but étant d'assister l'administration et surtout de veiller aux comportements individuels dans leurs communautés.

Des parlementaires présents à la réunion du 15 février 2017, un document relayé par Jeune Afrique, cite Fon Teche Njei II, Dingha Ignatius Bayin, qui faisait office de rapporteur, John Wanlo Chiamua, Awanga Zacharie, Enoh Lafon ou Fon Doh Gayonga III.

Malgré toutes les tentatives, Le Jour n'a pas pu avoir obtenir une réaction du sénateur Simon Achidi Achu.