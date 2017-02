Devenu premier pays producteur mondial de noix de cajou depuis 2015 avec une production de 702.510 tonnes devant l'Inde, la Côte d'Ivoire peine à transformer une bonne partie de ses noix. Le niveau de transformation locale se situe à un peu plus de 40.000 tonnes (environ 6%), pour une capacité totale installée de 100.000 tonnes. Le Conseil du coton et de l'anacarde prévoit porter cette capacité de transformation nationale à 400.000 tonnes d'ici à fin 2017.

Depuis 2013, année des réformes dans la filière cajou, le prix d'achat bord champ connaît une hausse significative. À titre de comparaison, il était de 300 francs CFA en 2011 et 310 francs CFA en 2012. Mais sur le terrain, le produit se vendait bien en dessous des montants officiels. Les indications de prix étaient entre 125 et 200 francs CFA dans les zones de production.

