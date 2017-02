Maroc: Plus de 850 migrants entrent dans l'enclave espagnole de Ceuta

Une étape nouvelle sur la voie de l'intégration régionale et du renouveau du continent africain Plus »

Le Maroc a démantelé, il y a deux ans, les camps de fortune aux abords des enclaves espagnoles et lancé deux campagnes de régularisation à destination de plus de 20 000 sans-papiers. Mais, il y a dix jours, Rabat avait brandi la menace d'une explosion migratoire à ses frontières si le blocage dans l'application de l'accord agricole se poursuivait.

Depuis onze ans, il était devenu quasi impossible pour les migrants de franchir, à Ceuta et Melilla, les doubles barrières grillagées rehaussées à six mètres de haut et équipées de barbelés tranchants.

Au Maroc, les tentatives massives de passage en force vers l'Espagne se multiplient aux frontières nord du Maroc. En l'espace de quatre jours, plus de 850 migrants d'Afrique subsaharienne sont parvenus à franchir la double barrière grillagée de l'enclave espagnole de Ceuta. Cette annonce intervient alors que le Maroc a clairement mis en garde l'Europe d'une possible explosion migratoire depuis ses frontières si son contentieux persistait autour d'un accord de libre-échange sur les produits agricoles.

