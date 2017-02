Angola: Bornito de Sousa relève la formation des cadres dans l'administration du territoire

Luanda — Le ministre de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa a déclaré lundi, à Luanda, que la formation des cadres et d'autres agents de son secteur à travers le pays visait à préparer les bases, à temps utile, des élections locales.

Selon le ministre, la gestion urbaine et d'autres qui assurent et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des populations s'inscrivent également dans le cadre des objectifs du Plan National Stratégique de l'Administration du Territoire pour la période 2015-2025.

Bornito de Sousa, qui s'exprimait à l'ouverture d'un nouveau cours de formation complémentaire destiné aux administrateurs des municipalités et des unités urbaines, à l'Institut de Formation de l'Administration Locale (IFAL), a précisé que ce recyclage visait à placer au service des citoyens, des familles, des communautés et des entreprises, un réseau de services administratifs efficient et transparent.

Il a dit que ce recyclage allait également promouvoir le développement économique local, l'emploi, l'entrepreneuriat et les petites affaires individuelles, familiales et sociales.

Bornito de Sousa a souligné que les municipalités, les villes et d'autres unités urbaines figuraient sur la première ligne de relation à établir entre les gouvernants et l'administration locale, d'un côté, et les citoyens, de l'autre.