Angola: Lunda Norte - Le MPLA est favorable à la diversification de l'économie

Dundo (Angola) — Le MPLA va travailler, avec l'appui de la jeunesse, dans l'organisation d'une économie diversifiée tournée vers l'augmentation de production de biens et services, afin de combattre les asymétries régionales, et de créer de nouveaux postes d'emploi, a déclaré lundi à Dundo, province de Lunda Norte, le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle 2017, João Lourenço.

Travailler dans l'organisation d'une économie diversifiée est la raison pour laquelle le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola investit sérieusement dans la formation de cadres, et continuera à exiger davantage de rigueur dans la qualité du personnel, a-t-il ajouté dans un discours à l'ouverture de la 15ème édition de la Colonie de Vacance Universitaire (CANFEU, sigle en portugais).

Soutenir l'enseignement supérieur et la formation technico-professionnelle de qualité constitue la clef d'augmentation de l'efficience du marché de production des biens et services, du travail, du développement du système financier, scientifique, technologique et d'innovation, a-t-il souligné.

João Lourenço a dit que pour faire face au sous-développement, la faim et la pauvreté, point n'est besoin pour le pays de requérir encore des terres et des ressources naturelles, car il en a déjà en abondance.

L'Angola doit œuvrer pour la formation de techniciens et de cadres supérieurs en quantité et qualité suffisantes, afin d'organiser la société, les entreprises, et mettre les richesses au service du développement, de la prospérité et du bien-être, a-t-il indiqué.

"Nous avons besoin d'un type d'enseignement supérieur qui soit en mesure de s'affermir au niveau régional et international, et qui réponde à la croissante demande du marché de travail", a souligné João Lourenço, vice-président du MPLA et ministre de la Défense Nationale.

Il y a lieu de rappeler que les prochaines élections générales en Angola sont prévues au deuxième semestre de l'année 2017.