Angola: Les Plans de Développement Municipal doivent mériter une attention spéciale

Luanda — Les Plans de Développement Municipal et les Agents de Développement Communautaire et Sanitaire doivent mériter une attention spéciale durant les actions de formation, a estimé lundi à Luanda le ministre angolais de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa.

Le ministre a tenu ces propos à l'ouverture d'un cours destiné aux administrateurs des municipalités et des unités urbaines, à l'Institut de Formation en Administration Locale (IFAL), coïncidant avec la rentrée scolaire et académique de l'année 2017.

Il a fait savoir que l'Assemblée Nationale (Parlement) avait approuvé, récemment, une série de Lois sur l'Administration locale et l'Organisation du territoire, notamment la Loi d'Administration Locale de l'Etat, la Loi de Base sur l'Organisation Administrative du Territoire, la Loi sur la Communication de Fixation et Changement de Résidence, la Loi de Base sur la Toponymie et la Loi sur les Commissions de Résidants. D'après le ministre, ces textes officiels, de même que le PLANEAT 2015/2'025, le PDGML ou Plan Directeur de la Province de Luanda, et le Plan de l'île de Mussulo, les PDM ou Plans de Développement Municipal et les ADECOS - Agentsde Développement Communautaire et Sanitaire, doivent également mériter une attention spéciale durant le cours.