Le concert livré par la chorale Chœur Sanctus du Congo a eu lieu le samedi 18 février au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville en présence des plusieurs ambassadeurs accrédités au Congo et des officiers généraux des forces armées congolaises (FAC), conduits par le chef d'état-major général (Cemg), le général de division Guy Blanchard Okoï.

C'est dans le but de rendre hommage aux soldats russes qui ont succombé des suite du crash de l'avion Tu154 survenu, le 25 décembre 2016 ayant causé la mort des soldats de l'armée rouge que, Chœur Sanctus Dieu est amour (un chœur du Congo), a donné ce concert-requiem de musique classique.

« Après le crash d'avion qui a été à l'origine du décès tragique du chœur de l'armée rouge, nous avions pensé qu'on ne pouvait pas rester indifférents, étant entendu que nous les avions considéré depuis longtemps comme nos modèles. Lorsqu'on perd un modèle, on perd la boussole. Il fallait se remettre et organiséer ce concert », a déclaré Ghislain Wilson Elenga, directeur technique du chœur.

Pratiquant le style classique, gospel, folklore et variété, Chœur Sanctus Dieu est amour, a entamé le concert par les hymnes nationaux russe et congolais. Ensuite, des cantiques comme, Kyrie Eleison, Sanctus, Agnus Dei, Cantique de Jean Racine ; Rexx Tremedeta ; Lacrimosa ; Your voices Raise, Sing unto Go, When Thou hadst overcome, Alleluia du Messie, But Thanks et Chœur des soldats.

A propos du style, son directeur technique a précisé qu'il est lyrique et beaucoup plus véhiculé par les Allemands et les Russes. « C'est beaucoup plus des chœurs masculins ; évidemment, il y a aussi des allemands et russes qui sont mixtes, on retrouve des hommes et des femmes ».

Présentant le chœur et ses différentes activités pour l'année en cour, la secrétaire adjointe Nondy Akouala, a annoncé que cette année, le Chœur Sanctus va organiser plusieurs concerts dans le cadre de la charité.

Créé le 04 décembre 2012 par les frères et sœurs passionnées de la musique classique, le chœur Sanctus est un groupe à caractère associatif qui rassemble en son sein des catholiques, protestants, évangélistes, salutistes et autres.

Ainsi donc, au milieu de ce monde avide de sensations nouvelles, marqué par une époque obsédée par les divertissements de tout genre, le chœur Sanctus a choisi la musique classique, si étonnant, pour toucher les hommes en leur donnant des frissons exceptionnels par l'interprétation des œuvres des grands à l'instar de Mozart, Haendel, Verdi, Fauré, Bach, ...

Avec pour objectifs d'évangéliser, de sensibiliser, de secourir les hommes par le chant afin qu'ils retrouvent et trouvent leur vrai sens de vie et les guérir de différents maux ; en quatre ans et demi d'existence, Chœur Sanctus, a déjà un riche palmarès.

Il s'est produit à diverses manifestations, parmi lesquelles : la soirée de gala marquant la fin du forum international sur le développement durable au Bassin du Congo en 2013 ; grand concert à l'institut français du Congo (IFC) en 2013 ; avec Mona Abel de la diaspora au forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale (Fipac Impfondo 2014) ; aux différentes fêtes françaises du 14 juillet à la Case de Gaulle et à la fête de la marine française en 2014.