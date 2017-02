La Fécoscra compte à ce jour plus de 200 joueurs licenciés pratiquant essentiellement la variante duplicate mais le nombre de joueurs de scrabble toute variante et tout niveau confondus dépasserait 1000 en République du Congo.

Pour ce faire, nous souhaitons le soutien et l'appui des autorités pour la vulgarisation et la promotion du scrabble à travers des présentations, rencontres ou des compétitions. Ainsi, lors des 1ers Jeux universitaires à Pointe-Noire par exemple, nous livrerons quelques parties pour faire connaître cette activité ».

Selon Edson Chancel Ikouadja, « la Fécoscra organise régulièrement des compétitions nationales et participe à celles qui sont organisées par les instances internationales. C'est le cas des simultanés panafricains qui sont des parties qui se jouent le même jour au même instant dans toute l'Afrique francophone via Internet.

Vice-président de la Fédération congolaise de scrabble (Fécoscra), Edson Chancel Ikouadja, a, dans un entretien avec les Dépêches de Brazzaville, sollicité des autorités nationales plus de soutien et d'accompagnement aux activités de cette discipline à la fois instructive et ludique.

