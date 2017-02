Alger — Le ministre des travaux publics et des transports, Boujemaa Talai a affirmé lundi que le secteur était en cours d'étude d'un projet de ligne de transport urbain, exploitant des bus à haut niveau de service (BHNS), qui devrait relier le centre d'Alger à l'aéroport international Houari Boumediene, via la Grande Mosquée d'Alger.

Ce système de transport, très moderne, desservira la ligne allant de la station de Tafourah jusqu'à l'aéroport international d'Alger (17 km), passant par les Sablettes et la Grande mosquée d'Alger.

Les BHNS exploités sur cette ligne auront un itinéraire parallèle à celui de la voie rapide sur le front de mer, a indiqué le ministre au forum de la radio nationale, chaine 1, soulignant que le projet s'inscrivait dans le cadre des solutions proposées pour désengorger le côté est d'Alger, notamment après la réception de la Grande mosquée d'Alger.

Ce système de transport a été introduit en 2000 dans plusieurs pays européens notamment dans les grandes villes.

La gestion de 120.000 fidèles de la mosquée à certaines heures de la journée n'est pas une mince affaire, a estimé M. Talai, ajoutant que les fidèles pourraient être tentés de laisser leurs voitures et d'emprunter ces bus, pour se rendre à la Mosquée notamment les vendredis et lors des fêtes religieuses.

Les travaux du port du centre lancés avant le deuxième semestre 2017

Concernant le nouveau port du centre, prévue à El-Hamdania (Tipasa), M. Talai a indiqué que les travaux seraient lancés "avant le deuxième semestre 2017", affirmant que les études techniques avaient été finalisées.

Le nouveau port sera relié à l'autoroute est-ouest via un échangeur qui s'étend de Cherchell vers El Afroun, sur une distance de 38 km et qui sera consacré exclusivement au trafic de et vers le port, a-t-il précisé.

Le port sera doté d'une plate-forme logistique, d'une superficie de 400 hectares et de 4 zones industrielles, d'une superficie globale de 2.000 hectare, a-t-il soutenu, rappelant que cette importante infrastructure était à même de jouer un rôle important dans le transfert des marchandises de et vers l'Afrique via l'Algérie.

M. Talai a annoncé que le plan logistique national était prêt et serait prochainement soumis au Premier ministre, ajoutant qu'il englobait la réalisation de nouvelles structures et infrastructures (ports secs, zone de stockage et réseau de transport terrestre...).

Le plan vise a réduire progressivement le coût des prestations logistiques ce qui aura un effet positif sur le coût du produit, et partant sur le prix à la consommation.

Evoquant les procédures qui seront entreprises par le ministère en vue de renouveler le parc de véhicules de transports des voyageurs, le ministre a indiqué qu'on ne pouvait geler l'activité de 13.000 opérateurs activant dans ce domaine en raison de la vétusté de leurs véhicules, affirmant que "le secteur compte actuellement 16.000 bus. Nous envisageons d'orienter les propriétaires des bus vétustes vers des producteurs locaux en vue de renouveler leurs véhicules dans le cadre des crédits à la consommation".

Abordant l'opération de jumelage conclue dernièrement entre le port d'Annaba et le port saoudien El Demmam, en matière de transport de marchandises, M. Talai a indiqué qu'un partenariat pour le transport des hadjis avait été proposé aux responsables saoudiens. Une idée qui a été bien accueillie par les autorités saoudiennes, affirme le ministre.

A une question sur un éventuel abandon des projets programmés faute de ressources financières, le ministre a affirmé que le gouvernement était soucieux de poursuivre le programme de réalisation des projets à priorité et ayant une rentabilité économique.

Il a indiqué à ce propos qu'un nouveau texte juridique était à l'examen pour trouver les sources de financement en dehors du trésor public, notamment par le recours au partenariat public-privé.

Au sujet de l'installation de M. Bekhouche Allache en qualité de directeur général par intérim de Air Algérie, M. Talai a qualifié ce changement de "tout à fait normal", ajoutant qu'un mouvement de transfert au sein de l'entreprise sera opéré prochainement et concernera d'autres responsables de la compagnie aérienne.

Soulignant que l'entreprise nécessitait une meilleure organisation, une amélioration de ses services et un développement de la formation, le ministre a indiqué que la compagnie aérienne algérienne comptait parmi ses effectifs des pilotes et des techniciens chevronnés, précisant que la révision des méthodes de gestion s'imposait en vue de s'adapter aux normes internationales.