En proposant ces nouveaux programmes de formation de licence, de master et de doctorat, la FLSH voudrait se situer à un palier supérieur de ses missions scientifiques et pédagogiques, a-t-il conclu.

Cet élargissement de l'offre, convient-il de préciser, a noté Tsokini, est motivé par une forte demande qui va permettre l'éclosion des vocations jusque-là non exprimées par défaut de cadre d'enseignement et de formation, mais également par l'exigence institutionnelle de s'arrimer aux standards internationaux, puis que, a-t-il fait remarquer, la FLSH est l'une des facultés de l'espace du CAMES à demeurer encore à ce jour sous cette appellation réductionniste.

Ce dossier, soumis au Conseil technique par le doyen de la FLSH, le Pr Dieudonné Tsokini, a obtenu l'assentiment du plénum des membres de cette instance dirigeante de l'Université Marien-Ngouabi, en ce qu'il vise la création de deux parcours-type de formation, à savoir, d'une part le parcours Arts du spectacle et plastique avec des options y afférentes qui sont le théâtre, le cinéma pour les Arts du spectacle et la peinture pour les arts plastiques et d'autre part, le parcours Anthropologie.

Le Conseil technique de l'Université Marien-Ngouabi, qui s'est réuni le 17 février à Brazzaville, sous la direction du Recteur, le Pr Jean Rosaire Ibara, a adopté la nouvelle dénomination de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) qui devient Faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH).

