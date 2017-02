Décédé le 7 février à Pointe-Noire, l'artiste musicien Maxime Kibongui, ex-coéquipier de feu Jacques Loubelo dans le groupe musical Les Cheveux crépus, a été inhumé le 18 février au cimetière municipal de Vindoulou.

En cette journée de dernier adieu à Maxime Kibongui, auteur compositeur, poète, conteur et écrivain, les artistes de Pointe-Noire ont à leur manière rendu hommage au defunt à travers la déclamation des poèmes, des chansons et autres écrits de l'artiste suivis des témoignages et animations musicales.

Maxime Kibongui laisse derrière lui une immense œuvre dans divers genres (contes, poèmes, chants). L'album « Mikatou » (conte chanté d'inspiration lari et poèmes).

Les ouvrages « N'Tontolo za kindoki » (la parole sorcière), « Nzingu wa dzunu », « Lutte pour la paix », (épopée animalière), « La Sève du palmier » (recueil de chants et poèmes en lari et français). Il a aussi participé à la publication collective de « Contes, proverbes et devinettes Bakongo », œuvres dont l'objectif principal est de vulgariser la culture Kongo-lari.

Sous la modération de Je'hf Biyeri, artiste musicien-comédien, Just Mad, styliste-modéliste et promotrice culturelle, a lu la biographie de Maxime Kibongui, puis les slameurs et comédiens (Max Itoua, Duvalier Loutadila, Rolf Nguié) se sont succédé devant la chapelle ardente pour litre les extraits de ces textes sous les airs musicaux de la sanza de Ya Vhos.

Quant à Elvis Yvon Ngboko Ndembo et Henri Ndonga dit Ya Vhos, ils ont fait leur témoignage pour avoir côtoyé pendant longtemps l'artiste.

« Papa Maxime aimait la sanza qu'il jouait et fabriquait. Il m'assistait quand je produisais dans certains spectacles. Nous avions en vue de sortir un album en duo mais hélas le projet n'a pu se concrétiser », a-t-il dit avant d'entonner une chanson hommage à Maxime reprise en chœur par l'assistance.

Au nom de la famille, Mme Bantatou Jocia née Bekalé, nièce du défunt, au nom de la famille, a dans son témoignage dit « Tonton, toi le poète, l'écrivain, le musicien, tu n'avais jamais désespéré.

Malgré tes longues années en France, après ton retour parmi les tiens, tu as su te faire réintégrer auprès de ceux qui t'aiment. Juste au moment où nous, avec nos enfants et nos époux, voulions mieux te connaître, Dieu a donné alors son verdict », a t-elle dit.

Qui était Maxime Kibongui ?

Maxime Kibongui est né en 1939. Après ses études secondaires, il embrasse la carrière de dessinateur, une passion qu'il cumulera avec celle de la chanson.

Co-fondateur du groupe musical Les Cheveux crépus, ensemble musical au sein duquel ces chansons firent merveille au Congo et ailleurs comme lors du spectacle en 1967 au Palais des Sports à Paris.

Il livra avec ce groupe mais aussi en solo plusieurs spectacles dans de nombreuses villes européennes. En France, Maxime Kibongui a aussi participé à des nombreuses animations dans les écoles, les maisons de jeunes et dans les centres culturels.

Revenu au pays au début des années 2000 avec son épouse Anne-Marie Kibongui, Maxime a continué à s'adonner à la musique. Alteré par des ennuis récurrents de santé ces dernières années, Maxime Kibongui est décèdé le 7 février. Adieu l'artiste.