Ports Autority de Gambie, c'est le prochain adversaire de V.Club en seizièmes de finale de la 22e édition de la Ligue des champions d'Afrique. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont écarté de leur chemin les joueurs de Royal Leopards de Swaziland au tour préliminaire.

L'AS V.Club s'est qualifié sans surprise pour les seizièmes de finale de la 22e édition de la Ligue des champions d'Afrique. En match retour du tour préliminaire de cette compétition, les Dauphins Noirs de Kinshasa se sont imposés, le 19 février, au stade des Martyrs de la Pentecôte, les joueurs de Royal Leopards du Swaziland par trois buts à un.

Florent Ibenge aligne une équipe conquérante pour cette rencontre, notamment le portier Burkinabé Dauda Diakite dans les perches, une défense à plat avec Junior Baometo, l'Équato-guinéen Francisco Ondo, alias Obama, Glody Ngonda et Bangala Litombo.

Au milieu de terrain, il y a Nelson Munganga, Ikanga Maimona, alias Lampard, et le Camerounais Yazid Atouba Emane et en attaque le Malien Sidibé, Mukoko Batezadio et l'international rwandais de souche RD-congolaise Taggy Etekiama Agiti, grand bourreau de cette équipe swazi.

Après une première période de zéro but partout, les Dauphins Noirs troouvent la faille à la 56e minute par le biais Taggy Etekiama ; il hérite d'un centre venu de la droite avant de fusiller le portier Msibi Phephisani de Royal Leopards.

Le but libère littéralement les joueurs de Florent Ibenge qui font le siège du camp du club swazi. À la 63e minute, Mukoko Batezadio s'élance dans son couloir gauche et adresse un centre parfait à Etekiama qui double la mise, permettant aux Dauphins Noirs de mener tranquillement par deux buts à zéro.

Après ce deuxième but encaissé, les joueurs de Royal Leopards jouent leur va-tout, n'ayant plus rien à perdre et cherchant à laisser une bonne impression au stade des Martyrs.

Leur détermination va payer à la 85e minute, avec la réduction du score par l'entremise de Tsabedze Lungelo qui va profiter d'une faute de positionnement du gardien de but burkinabé de V.Club, Dauda Diakite, pour sauver l'honneur du club swazi. Mais deux minutes plus tard, soit à la 87e minute, Yannick Bangala Litombo inscrit le troisième but des Dauphins Noirs à la suite d'un corner.

En seizièmes de finale, V.Club s'opposera, le week-end des 10, 11, 12 mars Banjul, à Ports Autority de Gambie, tombeur de la formation de Sewe Sport de San Pedro de la Côte d'Ivoire (1-0, 0-0). Le match retour est prévu pour le le week-end des 17, 18, 19 mars à Kinshasa.