Afrique: Compétitions africaines des clubs - AC Léopards et Etoile du Congo remplissent leur part de contrat

L'aventure continue pour l'Athlétic club Léopards de Dolisie et Etoile du Congo, qui ont tous les deux validé leur qualification pour les seizièmes de finale.

Les Fauves du Niari affronteront le 12 mars au stade Denis- Sassou- N'Guesso à Dolisie, Saint Georges d'Ethiopie. Les Stelliens retrouveront, quant à eux, une vielle connaissance : la Jeunesse Sportive de Kabylie à la même période, à Brazzaville. Manquent à l'appel, les Diables noirs et le Club athlétique renaissance aiglons.

A l'heure de faire le bilan des préliminaires des compétitions africaines, la bouteille est à moitié pleine et à moitié vide pour quatre représentants congolais. Seuls, les Léopards et l'Etoile du Congo ont été les bons élèves. Contrairement à la manche aller, les bonnes nouvelles sont, cette fois -ci, venues de l'extérieur où se produisaient ces deux formations. Les résultats ne sont pourtant pas identiques mais, l'on retiendra les qualifications.

Le but de Kalengo a fait la différence pour l'AC Léopards

Les Léopards de Dolisie connaissent les préliminaires des compétitions africaines au fond de leur cœur , à telle enseigne qu'ils récitent les mêmes performances à chaque fois quand ils sont appelés à débuter par cette étape. Partis pour défendre un maigre avantage d'un but, les Fauves du Niari ont arraché une qualification de haute lutte à Douala face au champion camerounais, UMS de Loum.

Les hommes de Rémy Ayayos Ikounga se sont certes inclinés (1-2), le 19 février à Douala en match retour de la Ligue africaine des champions. Mais ils se sont qualifiés grâce à la règle du but inscrit à l'extérieur. Il compte double au décompte final. L'attaquant zambien de l'AC Léopards Winstone Kalengo a mis son équipe à l'abri du danger, qui la guettait en égalisant à la 55e minute.

Dès lors, il fallait à UMS de Loum d'être armée d'un mental d'acier trempé pour arracher aux Fauves du Niari une qualification. Les Léopards ont concédé après un deuxième but puis ils ont réussi à faire le dos rond même étant en infériorité numérique depuis la 73e minute. Les Léopards affronteront en seizièmes de finale Saint Georges d'Ethiopie, vainqueur de la double confrontation face aux Seychellois de Côte d'Or 2-0 puis 3-0. Le club éthiopien s'était produit pour la dernière fois au Congo en 2007, à cette même étape de la compétition. Il a été éliminé par l'Etoile du Congo. Au match aller à Addis Abeba, les Stelliens s'inclinaient (0-1), avant de prendre leur revanche à Brazzaville (2-0).

L'Etoile du Congo, la seule équipe à gagner les deux manches

En coupe africaine de la confédération, Etoile du Congo n'a pas tremblé face au Racing de Micomeseng de la Guinée Equatoriale. Déjà vainqueur à Brazzaville sur un score de 2-0, les Stelliens ont une fois de plus dicté leur loi à Bata (1-0), grâce à une puissante frappe de Christ Ngoma Mbo à la 65e minute. L'Etoile du Congo jouera les seizièmes de finale pour la deuxième fois consécutive. L'an dernier, elle avait éliminé Manga sport du Gabon avant d'échouer en seizièmes face à Entente sportive de Sétif (1-1 à Brazzaville puis 2-4 à Sétif). Son futur adversaire s'appelle la JS Kabylie. Le club algérien a réussi un authentique exploit en renversant Monrovia Breweries Club de Liberia (4-0), après avoir perdu à l'aller (0-3). La JSK (double vainqueur de la Ligue des champions 1981 et 1990 puis 3 fois vainqueur de la Coupe de la CAF 2000, 2001, 2002) est un adversaire de taille que les Stelliens connaissent bien. L'Etoile du Congo et la JSK s'étaient déjà rencontrées en 1990. La JSK avait tenu l'Etoile du Congo en échec (2-2) avant de gagner au retour (2-0).

Pas de miracle pour les Diables noirs et Cara

Le miracle qu'attendaient ces deux représentants congolais, mal en point, après la phase aller ne s'est pas produit. Le dimanche au stade Alphonse- Massamba-Débat, les Diables noirs se sont imposés sur un score étriqué (1-0) mais c'est le Rail club du Kadiogo qui poursuit l'aventure à la Ligue des champions grâce à sa victoire à l'aller (3-0).

Les Diablotins avaient pourtant trouvé la faille dès la 27e minute grâce à Lorry Nkolo. Pourtant bien lancés, ils brillaient ensuite par le manque de réalisme comme en témoigne le penalty manqué à la 52e minute par Guelord Diafouka puis une tête de Lorry Nkolo, échouant sur le poteau à la 75e minute.

Les vices champions du Congo sont restés solides derrière grâce à Joe Ombandza. Le portier congolais a effectué deux arrêts de grande classe respectivement à la 80e minute sur le tir d'Aboubacar Traoré et à la 87e minute sur la frappe de Jeremiah John. Comme ce fut le cas lors de ses dernières participations, les Diables noirs quittent la compétition africaine dès le premier tour. La dernière fois quand ils ont dépassé cette étape, c'était en 2013 lorsqu'ils avaient échoué à la porte du tour de cadrage face au Club sportif Sfaxien.

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a, lui aussi, subi le même traitement à domicile. Les Aiglons ont dominé le samedi au stade Alphonse-Massamba-Débat, le Mas de Fès (2-0) en match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération, mais pas assez suffisant pour poursuivre l'aventure. Les Aiglons avaient entamé la rencontre avec de meilleures intentions en ouvrant le score à la 7e minute grâce à Francis Kabangu Tsoule. Après la pause, Cara a cru faire mieux, alignant coup sur coup deux énormes occasions. La tête de Beranger Itoua échouait sur la barre à la 48e minute et la frappe de Glenn Kinfounia sur le poteau droit du gardien, à la 54e minute. A force de pousser, le Cara sera recompensé d'un second but à l'heure de jeu sur une reprise de la tête de Beranger Itoua. Dominés sur le sol congolais, le Mas de Fès a eu quelques rares opportunités qui ont été toutes annihilées par Wolfrigon Mongondza, très inspiré. Le Mas de Fès, rappelons-le, a aussi placé un ballon sur le poteau dans les derniers instants du match.

Deux buts à zéro pour un score final qui aurait pu être mieux, c'est une fin cruelle pour le Cara et les Diables noirs et, une belle aventure pour l'AC Léopards de Dolisie et l'Etoile du Congo.