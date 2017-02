Le retrait sans délai de tous les cadres et agents non douaniers à des pôles et postes stratégiques et techniques, le déploiement par l'administration des douanes de tous les travailleurs mis en chômage forcé figurent également parmi les recommandations prises.

A propos des notes de service, Juste Macaire Bidingou a fait savoir qu'il y a des tâches, du point de vue règlementaire, que la tutelle devra respecter. « D'habitude, le ministre nomme les directeurs centraux, les chefs de service de la direction générale, les chefs des bureaux principaux. Les chefs de section, les divisionnaires et les subdivisionnaires sont nommés par le directeur général. Curieusement, nous avons constaté que le ministère a nommé des gens à tous les niveaux et avec beaucoup d'erreurs. Car, certains promus ont déjà été admis à la retraite d'autres par contre, sont en formation », a-t-il déploré.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.